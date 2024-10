Sinodi, kardinali Hollerich: në Kishë, vendime me pjesëmarrjen e të gjithëve

Relatori i përgjithshëm i Sinodit, kardinali belg Jean-Claude Hollerich, paraqiti pjesën e dytë të modulit të tretë të Instrumentum Laboris, me temë “udhët”. Para tij, Át Timothy Radcliffe nënvizoi se misioni i Kishës është të bashkëjetojë me “pyetje të vështira”, duke iu përgjigjur “britmës së nënave e baballarëve në gjithë botën” për bijtë e bijat e tyre “të përfshira në luftë e të zënë në kurthin e varfërisë”

R.SH. – Vatikan

Sot pasdite, në Sinodin e Ipeshkvijve mbi sinodalitetin, që vijon në Vatikan e ku marrin pjesë edhe dy ipeshkvij shqiptarë – kryetari i Konferencës Ipeshkvnore të Shqipërisë, imzot Gjergj Meta dhe kryeipeshkvi metropolit i Tiranë-Durrësit, imzot Arjan Dodaj – u paraqit pjesa e dytë e modulit të tretë të Instrumentum Laboris, me temë “udhët”. Relatori i përgjithshëm i Sinodit, kardinali belg Jean-Claude Hollerich, në praninë e Papës Françesku, qër erdhi enkas për të marrë pjesë në paraqitjen e Instrumentum Laboris, bazë për diskutimet sinodale, vuri në dukje se kjo pjesë flet mbi proceset, që sigurojnë kujdesin dhe zhvillimin e marrëdhënieve (pjesa e parë e modulit), në veçanti, bashkimin me Krishtit në kuadrin e misionit e të harmonisë së jetës komunitare, falë aftësisë për të përballuar së bashku konflikte e vështirësi. Përqendrohet në katër fusha, që ndërthuren thellë në jetën e Kishës sinodale misionare: formimi, veçanërisht përgatitja për dëgjimin e Fjalës së Zotit, fjalës së vëllezërve të motrave e asaj të Shpirtit Shenjt, për të vijuar pastaj me shoshitjen, që siguron pjesëmarrjen në vendimmarrje, secili sipas rolit të vet, me transparecë e me llogaridhënie. Burimi dhe kulmi i këtij dinamizmi është Eukaristia, e cila vendos në bazën e marrëdhënieve, dashurinë falas të Atit Qiellor, nëpërmjet Birit në Shpirtin Shenjt. Ushqimi, që e mban gjallë Kishën sinodale misionare është edhe përmbajtja e kumtit të saj në botë, theksoi kardinali Hollerich.

At Timothy Radcliffe

Át Radcliffe: Asnjëherë mos i mbyllni veshët ndaj pyetjeve komplekse

Ndërkaq, para kardinalit Hollerich, mbajti një meditim asistenti shpirtëror i Sinodit, Át Timothy Radcliffe, i cili mori shkas nga mrekullia e shërimit të bijës së kananesë, në Ungjill. Misioni i Kishës, nënvizoi ai, që do të krijohet kardinal nga Papa Françesku më 20 tetor, është të bashkëjetojë me “pyetje të vështira”, duke iu përgjigjur “britmës së nënave e baballarëve në gjithë botën” për bijtë e bijat e tyre “të përfshira në luftë e të zënë në kurthin e varfërisë”.

“Shumë do të donin që ky Sinod të jepte një përgjigje të menjëhershme – po ose jo – për tema të ndryshme! Por kjo nuk është mënyra e Kishës për të depërtuar në misterin e thellë të Dashurisë Hyjnore", shpjegoi Át Radcliffe. Sigurisht, nuk duhet t'u "ikim pyetjeve të pakëndshme", por duhet të ndalemi "në heshtjen e lutjes dhe të dëgjimit të ndërsjellë".

Pyetje të thella, pa përgjigje të menjëhershme

“Sot, fillojmë reflektimin mbi proceset përmes të cilave Kisha shndërrohet, si edhe për rrugët që duhet të ndërmarrim”, vërejti dominikani, duke folur për mrekullinë e shërimit të vajzës së gruas kananease. Ashtu si Jezu Krishti, që fillimisht heshti para kërkesës së gruas për shërimin e së bijës, edhe Kisha ndalet në pyetjet më të thella, për të cilat nuk ka përgjigje të menjëhershme. E këtë e tregon historia e saj, që nga Koncili i Jerusalemit, kur shqyrtoi çështjen e përfshirjes së paganëve, gjithnjë duke i bërë vetes pyetje për rrugën që duhej ndjekur. "Misioni ynë këtu në Sinod", pohoi Át Radcliffe, "është të jetojmë bashkë me pyetjet e ndërlikuara e jo të çlirohemi prej tyre". Njëlloj si përgjigjja e Jezusit për "gruan e shqetësuar për vajzën, edhe ne, nënvizoi asistenti shpirtëror i Sinodit, “duhet t'u përgjigjemi thirrjeve të të gjitha nënave dhe baballarëve të botës për vajzat dhe djemtë të përfshirë në luftë dhe të zënë në kurthin e varfërisë”.

Sinodi

Të dëgjojmë, jo për t’u përgjigjur, por për të mësuar

Ka pyetje të thella, që shkaktojnë shumë diskutime, vërejti më tej dominikani, i cili e ftoi Kishën të dëgjojë "jo për t'u përgjigjur, por për të mësuar: ta zgjerojmë imagjinatën me mënyra të reja për të qenë shtëpia e Zotit, ku ka vend për të gjithë”. Ashtu si gruaja kananease, e cila “megjithë reagimin armiqësor të dishepujve”, “nuk dorëzohet dhe nuk largohet”, nxitja që Át Radcliffe u drejton pjesëmarrësve në Sinod është që ata të zgjedhin të “qëndrojnë”: "Ju lutem, qëndroni, pavarësisht nga zhgënjimet tuaja me Kishën. Vazhdoni të ngrini pyetje! Së bashku – përfundoi ai – do të zbulojmë vullnetin e Zotit”.

Propozimet sinodale të këtyre ditëve

Këto ditë, në Sinod po diskutohen shumë propozime. Është folur shumë për rolin e grave e një nga propozimet është t’u besohet atyre një shërbesë kushtuar dëgjimit, si edhe të përfshihen më shumë në role diplomatike, në botën e përçarë nga konfliktet. Mbetet e hapur çështja e diakonatit femëror, por nuk pritet që ky Sinod të vendosë diçka përfundimtare në këtë drejtim. U bë e qartë gjithashtu se diakonët nuk janë meshtarë, prandaj roli i tyre është i ndryshëm nga ai i priftërinjve. “Kur flitet për diakonatin – deklaroi dje në konferencën për shtyp, diakoni Geert De Cubber, i dioqezës Gand në Belgjikë – është e nevojshme të përfshihen diakonët, bashkëshortet e tyre dhe fëmijët. Por ka rëndësi të nënvizohet se, kur flasim për shërbesë të shuguruar, pra, për mundësinë e shugurimit meshtarak, duhet vënë theksi tek thirrja”, që jo të gjithë e kanë. Për shembull, vërejti ai, “unë nuk e kam”, pavarësisht se diakon.

Forumi mbi Popullin e Zotit

Dy forume

Mbrëmë, në kuadrin e Sinodit, u mbajtën dy forume: njëri, me temë “Populli i Zotit, subjekt i misionit” dhe tjetri, me temë “Roli dhe autoriteti i ipeshkvit në një Kishë Sinodale.

Në Forumin e parë, mbajtur në Kurien e Përgjithshme të Jezuitëve, u vu në dukje shpresa që organet sinodalale të së ardhmes të jenë përfaqësuese të të gjithë korpit kishtar, duke marrë parasysh profesionet, aftësitë dhe karakteristikat e territorit. Pjesëmarrësit nënvizuan rëndësinë e kthimit në kuptimin autentik të konsultimit me popullin e Zotit, kusht për një Kishë të vërtetë. Vendimet kanë pushtet nëse janë fryt i gjykimit të bashkësisë së krishterë, sepse "Kisha nuk mund të jetë monarki", u tha.

Ndërkaq, roli i autoriteteve kishtare ishte në qendër të Forumit të dytë, mbajtur në Institutin Papnor Patristik Augustinianum. Shërbimi – u nënvizua - nuk nënkupton pavarësinë nga populli i Zotit, por aftësinë për të kuptuar e për të bashkuar dhuratat e dikuara nga Shpirti Shenjt. U vu në dukje nevoja për të krijuar “rrjete, lidhje, marrëdhënie" me përvujtëri.