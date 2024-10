Sinodi: ‘fetë duhet të denoncojnë fundamentalizmin’

"Një thirrje urgjente për paqe në botë në emër të Sinodit", së bashku me një thirrje tjetër për "të gjitha fetë që të dënojnë, me një zë të vetëm,fundamentalizmin". Kjo është kërkesa e dyfishtë që del nga Sinodi i Ipeshkvijve që po zhvillohet në Vatikan që nga 2 e deri më 27 tetor.

R.SH. / Vatikan

"Një thirrje urgjente për paqe në emër të Sinodit", së bashku me një thirrje tjetër për "të gjitha fetë që të dënojnë fundamentalizmin" me një zë të vetëm. Kjo është kërkesa e dyfishtë që del nga Sesioni dytë i Asamblesë XVI të Përgjithshme e të zakonshme të Sinodit të Ipeshkvijve që po zhvillohet në Vatikan që nga 2 e deri më 27 tetor. Apeli, siç u shpjegua në konferencën e përditshme me gazetarët kushtuar punimeve të Sinodit, u mirëprit nga duartrokitjet e 340 të pranishmëve në Sinod.



"Më shumë se një delegat - u tha gazetarëve Sheila Leocádia Pires, Sekretarja e Komisionit të Informacionit të Sinodit, - propozoi të bëhet një apel urgjent për paqe në emër të të gjithë Sinodit". Të tjerë theksuan se "fjalët e Papës për paqen nuk kuptohen gjithmonë. Pati duartrokitje kur u tha se duhet të denoncohet fundamentalizmi dhe trafiku i armëve, sepse kur lëshohen raketa, dikush pasurohet”. Nga Sinodi Ipeshkvijve doli në pah gjithashtu se “për paqen, përveç lutjes, duhet edhe denoncimi”.

Nesër pasdite Papa Françesku shkon në Bazilikën e Shën Marisë së Madhe (Santa Maria Maggiore) në Romë, së bashku me anëtarët e Sindoit, për të lutur Rruzaren për paqe, ndërsa për datën 7 tetor Papa ka kërkuar që të jetë një dita lutjeje dhe agjërimi për paqen në botë.