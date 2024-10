Sinodaliteti, kthesë për të qenë më shumë misionar

Dokumenti përfundimtar i sesionit të dytë të Asamblesë së përgjithshme të gjashtëmbëdhjetë të zakonshme të Sinodit rrëfen dhe rinis përvojën e Kishës ndërmjet "bashkimit, pjesëmarrjes, misionit", me propozimin konkret të një pamjeje të re, që përmbys praktikat e konsoliduara

R.SH. / Vatikan

Dokumenti përfundimtar i Sinodit, i votuar të shtunën që kaloi, u botua dhe nuk do të bëhet objekt nxitjeje apostolike nga Papa: Ati i Shenjtë Françesku vendosi të dalë menjëherë në mënyrë që të frymëzojë jetën e Kishës “Procesi sinodal nuk përfundon me përfundimin e kuvendit, por përfshin edhe fazën e zbatimit (9). Është Përfshirja e të gjithëve në "udhëtimin e përditshëm me një metodologji sinodale konsultimi dhe dallimi, duke identifikuar metoda konkrete dhe shtigje formimi për të arritur një kthesë sinodale të prekshme në realitetet e ndryshme kishtare" (9). Në Dokument, veçanërisht, kërkohet shumë nga ipeshkvijtë në lidhje me angazhimin e tyre ndaj transparencës dhe llogaridhënies, ndërsa - siç u shpreh edhe nga Kardinali Férnandez, prefekt i Dikasterit të Vatikanit për Doktrinën e Fesë - po punohet për t'i dhënë më shumë hapësirë ​​dhe më shumë pushtet grave.

Dy fjalë kyçe që dalin nga teksti - të kryqëzuara nga perspektiva dhe propozimi i konvertimit - janë "marrëdhënie" - që është një mënyrë për të qenë Kishë - dhe "lidhje", në shenjën e "shkëmbimit të dhuratave" ndërmjet kishave, jetuar dinamikisht dhe, për rrjedhojë, për t’i shndërruar proceset. Pikërisht Kishat vendase janë në qendër të horizontit misionar, që është vetë themeli i përvojës së pluralitetit të sinodalitetit, me të gjitha strukturat në shërbim të misionit me laikët gjithnjë e më shumë në qendër dhe protagonistë. E, nga ky këndvështrim, konkretësia e rrënjosjes në "vend" del me forcë nga Dokumenti Përfundimtar i këtij Sinodi. Gjithashtu veçanërisht i rëndësishëm është propozimi i paraqitur në Dokument për të garantuar që Dikasteret e Selisë së Shenjtë të mund të nisin këshillimin "përpara publikimit të dokumenteve të rëndësishme normative" (135).

Struktura e Dokumentit

Dokumenti Përfundimtar i Sinodit 2024 përbëhet nga pesë pjesë (11). E para - e titulluar Zemra e sinodalitetit - pasohet nga pjesa e dytë - Së bashku, në varkën e Pjetrit - "kushtuar konvertimit të marrëdhënieve që ndërtojnë bashkësinë e krishterë dhe që i japin formë misionit në ndërthurjen e thirrjeve, karizmave dhe shërbesave". Pjesa e tretë – Mbi Fjalën tuaj – “identifikon tre praktika të lidhura ngushtë: aftësinë dalluese kishtare, proceset e vendimmarrjes, kulturën e transparencës, raportimin dhe vlerësimin”. Pjesa e katërt - Një peshkim i begatë - "përvijon mënyrën se si është e mundur të kultivohet në rrugë të reja shkëmbimi i dhuratave dhe gërshetimi i lidhjeve që na bashkojnë në Kishë, në një kohë kur përvoja e rrënjosjes në një vend po ndryshon thellësisht". Së fundi, pjesa e pestë - Edhe unë ju dërgoj ju - na lejon të shikojmë hapin e parë që duhet bërë: kujdesin për formimin e të gjithëve në sinodalitetin misionar. Në veçanti, vërehet, zhvillimi i Dokumentit udhëhiqet nga tregimet ungjillore të Ringjalljes (12).

Varrët e Jezusit të Ngjallur vazhdojnë të kullojnë gjak

Hyrja e Dokumentit (1-12) e bën menjëherë të qartë thelbin e Sinodit si "përvojë e përtërirë e atij takimi me Jezu Krishtin e Ngjallur, që dishepujt jetuan në Çenakull mbrëmjen e Pashkëve" (1). “Duke kundruar të Ngjallurin” - pohon Dokumenti – ​​“ne pamë edhe shenjat e plagëve të Tij (...) të cilat vazhdojnë të rrjedhin gjak në trupat e shumë vëllezërve dhe motrave, edhe për shkak të mëkateve tona. Shikimi i Zotit nuk na largon nga tragjeditë e historisë, por na hap sytë për të njohur vuajtjet që na rrethojnë dhe na depërtojnë: fytyrat e fëmijëve të tmerruar nga lufta, vajin e nënave, ëndrrat e parealizuara të shumë të rinjve, refugjatët që përballen me udhëtime të tmerrshme, viktimat e ndryshimeve klimatike dhe padrejtësive sociale” (2). Sinodi, duke kujtuar "luftërat e shumta" në vijim, u bashkua me "thirrjet e përsëritura të Papës Françesku për paqe, duke dënuar logjikën e dhunës, urrejtjes, hakmarrjes" (2). Për më tepër, rruga sinodale është dukshëm ekumenike - "e orientuar drejt një uniteti të plotë dhe të prekshëm të të krishterëve" (4) - dhe "përbën një akt të vërtetë të ndjekjes së mëtejshme" të Koncilit II të Vatikanit, duke zgjatur "frymëzimin e tij" dhe duke e rifilluar "për botën e sotme forcën profetike” (5). Jo çdo gjë ishte e lehtë, siç pohohet në Dokument: "Ne nuk e fshehim faktin se kemi jetuar vështirësi, rezistencë ndaj ndryshimit dhe tundimin për t'i lënë idetë tona të mbizotërojnë mbi dëgjimin e Fjalës së Perëndisë dhe praktikimin e aftësisë dalluese" (6) .

Zemra e sinodalitetit

Pjesa e parë e Dokumentit (13-48) hapet me reflektime të përbashkëta mbi "Kishën, popullin e Hyjit, sakramentin e unitetit" (15-20) dhe mbi "rrënjët sakramentale të Popullit të Zotit" (21-27) . Është fakt se, pikërisht “në sajë të përvojës së viteve të fundit”, termat “sinodalitet” dhe “sinodal” janë “kuptuar më mirë dhe madje edhe janë jetuar” (28). “Ata janë shoqëruar gjithnjë e më shumë me dëshirën për një Kishë që është më afër njerëzve dhe më e lidhur, si shtëpia dhe familja e Zotit” (28). “Me fjalë të thjeshta dhe sintetike, mund të thuhet se sinodaliteti është rrugë ripërtëritjeje shpirtërore dhe reformë strukturore për ta bërë Kishën më pjesëmarrëse dhe misionare, domethënë për ta bërë atë më të aftë për të ecur me çdo burrë dhe çdo grua, duke rrezatuar dritën e Krishtit” (28). Me vetëdijen se uniteti i Kishës nuk është uniformiteti, "valorizimi i konteksteve, kulturave dhe diversiteteve dhe marrëdhënieve ndërmjet tyre, është çelës për t'u rritur si Kishë misionare sinodale" (40). Me rinisjen e marrëdhënieve edhe me traditat e tjera fetare në veçanti "për të ndërtuar një botë më të mirë" dhe në paqe (41).

Shndërrimi i marrëdhënieve

"Kërkesa për një Kishë më të aftë për të ushqyer marrëdhëniet: me Zotin, ndërmjet burrave dhe grave, në familje, në bashkësi, ndërmjet gjithë të krishterëve, grupeve shoqërore, feve, me krijimin" (50) është hyrja që hap pjesën e dytë të Dokumentit (49-77). E "nuk mungojnë ata që ndanin vuajtjen e ndjenjës së të përjashtuarit ose të gjykuarit" (50). “Për të qenë një kishë sinodale, është e nevojshme kthesa e vërtetë relacionale. Ne duhet të mësojmë përsëri nga Ungjilli se kujdesi për marrëdhëniet dhe lidhjet nuk është strategji ose mjet për një efektivitet më të madh organizativ, por mënyra në të cilën Hyji Atë u zbulua në Jezusin dhe në Shpirtin Shenjt" (50).

Pikërisht, "shprehjet e përsëritura të dhimbjes dhe të vuajtjes së grave nga çdo rajon dhe kontinent, si laike, ashtu edhe të kushtuara, gjatë procesit sinodal, zbulojnë se sa shpesh ne nuk ia dalim mbanesh ta bëjmë këtë" (52). Në veçanti, "thirrja për rinovimin e marrëdhënieve në Zotin Jezus jehon në pluralitetin e konteksteve" të lidhura "me pluralizmin e kulturave" e nganjëherë, me "shenjat e logjikës relacionale të shtrembëruara dhe të kundërta me ato të Ungjillit” (53). Shtytja është e drejtpërdrejtë: "Të këqijat që godasin botën tonë e gjejnë rrënjën në këtë dinamikë" (54) por "mbyllja më radikale dhe dramatike është ajo drejt vetë jetës njerëzore, e cila çon në asgjësimin e fëmijëve që në barkun e nënës, e edhe të të moshuarve” (54).

Detyra për misionin

“Karizmat, thirrjet dhe detyrat për misionin” (57-67) janë në qendër të Dokumentit, i cili synon në pjesëmarrjen më të gjerë të burrave dhe grave laikë. Shërbesa e shuguruar është "në shërbim të harmonisë" (68) dhe në veçanti "shërbimi i ipeshkvit" është "t’i shkrish në unitet dhuratat e Shpirtit (69-71). Ndër çështjet e ndryshme vihet re se "marrëdhëniet konstituive të ipeshkvit me Kishën vendase nuk shfaqen me qartësi të mjaftueshme sot, në rastin e ipeshkvijve titullarë, për shembull të Përfaqësuesit Papnor dhe të atyre, që shërbejnë në Kurien Romake".

Me ipeshkvin ka "presbiterë dhe diakonë" (72-73), për "bashkëpunim ndërmjet shërbëtorëve të shuguruar brenda Kishës sinodale" (74). E rëndësishme, pra, është përvoja e "përshpirtërisë sinodale" (43-48) me sigurinë se "po të mungojë thellësia shpirtërore personale dhe e bashkësisë, sinodaliteti reduktohet në leverdi organizative" (44). Për këtë arsye, vihet re, "i praktikuar me përvujtëri, stili sinodal mund ta bëjë Kishën zë profetik në botën e sotme" (47).

Konvertimi i proceseve

Në pjesën e tretë të Dokumentit (79-108) theksohet menjëherë që “në lutje dhe dialog vëllazëror, mësuam se dallueshmëria kishtare, kujdesi për proceset e vendimmarrjes dhe angazhimi për të dhënë llogari për veprimet tona dhe për të vlerësuar vendimet e marra janë praktika me të cilat ne i përgjigjemi Fjalës që na tregon rrugët e misionit” (79). Në veçanti, “këto tri praktika janë të ndërthurura ngushtë. Proceset e vendimmarrjes kanë nevojë për mprehtësi kishtare, e cila kërkon dëgjim në një klimë besimi, e mbështetur nga transparenca dhe përgjegjshmëria.

Besimi duhet të jetë i ndërsjellë: ata që marrin vendime duhet të jenë në gjendje të besojnë dhe të dëgjojnë Popullin e Zotit, e, nga ana tjetër, duhet të jenë në gjendje t'u besojnë atyre që ushtrojnë autoritet" (80). “Zbulimi kishtar për misionin” (81-86), në realitet, “nuk është teknikë organizative, por praktikë shpirtërore që duhet jetuar me besim” dhe “kurrë nuk është pohim i një këndvështrimi personal apo grupimi, as ai që zgjidhet në një shumë të thjeshtë të opinioneve individuale” (82). “Artikulimi i proceseve vendimmarrëse” (87-94), “transparenca, raportimi, vlerësimi” (95-102), “sinodaliteti dhe organizmi i pjesëmarrjes (103-108), janë pikat kryesore të propozimeve, që pasqyrohen në Dokument e që buruan nga përvoja e Sinodit.

Kthesa e lidhjeve

“Në një kohë në të cilën përvoja e vendeve ku Kisha e rrënjosur dhe shtegtare po ndryshon, është e nevojshme të kultivohet në mënyra të reja shkëmbimi i dhuratave dhe gërshetimi i lidhjeve që na bashkojnë, mbështetur nga shërbimi i ipeshkvijve në bashkësi me njëri-tjetrin dhe me ipeshkvin e Romës”: ky është thelbi i pjesës së katërt të Dokumentit (109-139). Shprehja “të rrënjosur dhe shtegtarë” (110-119) na kujton se “Kisha nuk mund të kuptohet pa u rrënjosur në një territor konkret, në një hapësirë ​​dhe në një kohë ku formohet një përvojë e përbashkët e takimit me Zotin që shpëton”(110). Gjithashtu me vëmendje ndaj dukurive të "lëvizshmërisë njerëzore" (112) dhe kulturës dixhitale" (113).

Në këtë këndvështrim, "të ecësh së bashku në vende të ndryshme si dishepuj të Jezusit në larminë e karizmave dhe shërbesave, si dhe në shkëmbimin e dhuratave ndërmjet Kishave, është shenjë efektive e pranisë së dashurisë dhe mëshirës së Hyjit në Krishtin"(120). “Horizonti i bashkimit në shkëmbimin e dhuratave është kriteri frymëzues i marrëdhënieve ndërmjet Kishave” (124). Prej këndej, "lidhjet për unitetin: Konferencat Episkopale dhe Asambletë Kishtare" (124-129). Reflektimi sinodal mbi "shërbimin e ipeshkvit të Romës" (130-139) është veçanërisht domethënës. Pikërisht në stilin e bashkëpunimit dhe të dëgjimit, “përpara se të botojnë dokumente të rëndësishme normative, Dikasteret nxiten të nisin një këshillim me Konferencat Ipeshkvnore dhe organet përkatëse të Kishave Katolike Lindore” (135).

Të formosh një popull me dishepuj misionarë

“Që populli i shenjtë i Zotit të jetë në gjendje t’u dëshmojë të gjithëve gëzimin e Ungjillit, duke u rritur në praktikën e sinodalitetit, ka nevojë të ketë formimin e duhur: para së gjithash, lirinë e bijve dhe bijave të Hyjit në ndjekjen e Jezu Krishtit, të dallohet në lutje dhe të njihet nga të varfërit”, thuhet në Dokument në pjesën e pestë të tij (140-151). “Një nga kërkesat që u ndje më fuqishëm dhe nga të gjitha anët gjatë procesit të sinodit, është që formimi të jetë integral, i vazhdueshëm dhe i përbashkët” (143).

Gjithashtu në këtë fushë rikthehet urgjenca e "shkëmbimit të dhuratave ndërmjet profesioneve të ndryshme (bashkimit), me synimin për një shërbim që duhet kryer (mision) dhe në një stil përfshirjeje dhe edukimi në bashkëpërgjegjësi të diferencuar (pjesëmarrje)". (147) . "Një fushë tjetër me rëndësi të madhe është zhvillimi në të gjitha mjediset kishtare i kulturës së mbrojtjes, për t'i bërë bashkësitë vende gjithnjë e më të sigurta për të miturit dhe njerëzit e ligshtë" (150). Së fundi, "temat e doktrinës sociale të Kishës, të përkushtimit ndaj paqes dhe drejtësisë, të kujdesit për shtëpinë e përbashkët dhe të dialogut ndërkulturor e ndërfetar duhet të jenë gjithashtu më të përhapurat ndërmjet Popullit të Zotit" (151).

Kushtim Marisë

“Duke jetuar procesin sinodal - përfundon Dokumenti (154) - u bëmë të vetëdijshëm se shpëtimi që duhet pranuar dhe shpallur kalon përmes marrëdhënieve. E jetojmë dhe e dëshmojmë së bashku. Historia na duket e shpërfytyruar tragjikisht nga lufta, nga rivaliteti për pushtet, nga një mijë padrejtësi dhe shtypje. Megjithatë, e dimë se Shpirti Shenjt ngjall në zemrën e çdo qenieje njerëzore një dëshirë të thellë dhe të heshtur për marrëdhënie dhe lidhje të vërteta. Vetë krijimi flet për unitet dhe ndarje, për shumëllojshmëri dhe ndërthurje ndërmjet formave të ndryshme të jetës”.

Teksti përfundon me një lutje drejtuar Virgjërës Mari, për t’ia besuar "rezultatet e këtij Sinodi: "Na mëso, o Zojë, të jemi popull dishepujsh misionarë, që ecin së bashku: Kishë sinodale" (155).