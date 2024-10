Jubileu 2025: Imzot Fisichella, "Papa do të hapë Portën e Shenjtë më 24 dhjetor"

“Në orën 19 të datës 24 dhjetor 2024, Papa Françesku do të kryesojë Eukaristinë e Shenjtë në Sheshin e Shën Pjetrit, në Vatikan dhe më pas do të vazhdojë me ritin e hapjen e Porës së Shenjtë”. Këtshtu bëri të ditur imzot Rino Fisichella, pro-prefekt i Dikasterit të Vatikanit për Ungjillëzimin, Seksioni për Çështjet Themelore të Ungjillëzimit në Botë, gjatë konferencës së sotme për shtyp që prezantoi - në sallën e shtypit të Vatikanit - ngjarjet kulturore, koncertet dhe ekspozitat e programuara n

R.SH. / Vatikan

“Në orën 19 të datës 24 dhjetor 2024, Papa Françesku do të kryesojë Eukaristinë e Shenjtë në Sheshin e Shën Pjetrit, në Vatikan dhe më pas do të vazhdojë me ritin e hapjen e Porës së Shenjtë”. Këtshtu bëri të ditur imzot Rino Fisichella, pro-prefekt i Dikasterit të Vatikanit për Ungjillëzimin, Seksioni për Çështjet Themelore të Ungjillëzimit në Botë, gjatë konferencës së sotme për shtyp që prezantoi - në sallën e shtypit të Vatikanit - ngjarjet kulturore, koncertet dhe ekspozitat e programuara në Romë përpara hapjes zyrtare të Jubileut.

“Ati i Shenjtë do të jetë i pari që do të kalojë pragun e Derës së Shenjtë dhe do të ftojë të gjithë ata që vijnë gjatë vitit jubilar të ndjekin shembullin e tij, për të shprehur gëzimin e takimit me Krishtin Jezus, shpresën tonë”, vazhdoi ipeshkvi Fisichella, duke shtuar se hapja e kremtimeve jubilare do të shpallet me një koncert të shkurtër këmbanash nga della Pontificia Fonderia di Campane Marinelli”. “Këmbanat janë tingujt më të dashur për popullin dhe në këtë rast ato bëhen shprehje e njoftimit të gëzueshëm të një ngjarjeje të shumëpritur që më në fund ka ardhur”, komentoi imzot Fisichella.