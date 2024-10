Imzot Caccia: veprime urgjente kundër rreziqeve të impianteve bërthamore në zonat e luftës

Vëzhguesi i Përhershëm i Vatikanit në selinë e Kombeve të Bashkuara në Nju Jork ndërhyn në Asamblenë e Përgjithshme për të vënë në dukje shqetësimin e Selisë së Shenjtë për efektet e rrezatimit jonizues dhe për fatin e centraleve bërthamore të Zaporizhzhia-s dhe Kursk-ut. Thirrje bashkësisë ndërkombëtare: uleni borxhin e vendeve më të varfra

R.SH. – Vatikan

Nëse centrali bërthamor i Zaporizhzhia-s do të bëhej objektiv lufte, do të kthehej në kërcënim për ambientin, duke vënë në rrezik shëndetin dhe sigurinë e popullsive pranë. Për këtë arsye, Selia e Shenjtë “kërkon me forcë ratifikimin e Traktatit për Ndalimin e Armëve Bërthamore dhe të Traktatit për Ndalimin e plotë të Eksperimenteve Bërthamore”.

Rëndësia e traktateve

Kryeipeshkvi Gabriele Caccia, vëzhgues i përhershëm i Selisë së Shenjtë në OKB-në e Nju Jorkut, ndërhyn në Asamblenë e Përgjithshme të saj, kushtuar pasojave të rrezatimit atomik, për të dhënë alarmin mbi "rrezikun e konsiderueshëm të rrezatimit të pakontrolluar jonizues" nga centrali bërthamor ukrainas e, edhe nga ai i Kurskut, në Rusi. Kjo situatë, shpjegoi imzot Caccia, "kërkon vëmendje dhe ndërhyrje urgjente për të përballuar rreziqet, që lidhen me centralet bërthamore në zonat e konfliktit, që siguria e njerëzve dhe e shtëpisë sonë të përbashkët të jetë përparësi". Prandaj, të dyja traktatet janë "mjete thelbësore për të parandaluar dhe për ta ulur ekspozimin ndaj rrezatimit të dëmshëm, për të mbrojtur ambientin tonë të përbashkët dhe viktimat e pafajshme nga pasojat e rrezatimit atomik".

Thirrje për shtetet

Prandaj, prelati u kërkon shteteve të zbatojnë politika, që mbajnë parasysh "pasojat e mundshme negative për shëndetin dhe ambientin", ardhur "nga përdorimi dhe testimi i eksplozivëve bërthamorë, veçanërisht mbi gratë, fëmijët, të palindurit dhe popullsitë autoktone". Njëkohësisht, ai e quajti thelbësor studimin e Komitetit Shkencor të Kombeve të Bashkuara mbi pasojat e rrezatimit atomik, i cili duhet pasur parasysh "për t’u dhënë ndihmë viktimave dhe për të lehtësuar bonifikimin e ambientit".

Ulja e borxhit të vendeve në vështirësi

Gjithnjë në kuadrin e Asamblesë së 79-të të Përgjithshme të OKB-së, përfaqësuesi i Vatikanit iu drejtua bashkësisë ndërkombëtare për të kërkuar, në emër të Selisë së Shenjtë, "një ndërhyje vendimtare për reduktimin e borxhit" të vendeve në situata të veçanta, si të atyre më pak të zhvilluara, të shteteve në zhvillim pa dalje në det, ose të shteteve të vogla ishullore, të cilat kanë vështirësi të ndjekin një program për "zhvillimin e qëndrueshëm dhe të sigurojnë një të ardhme të begatë për popullsinë e tyre". Kjo do të shërbejë për të "mbrojtur dinjitetin njerëzor të të gjithëve, për të nxitur zhvillimin dhe për t’u siguruar që asnjë vend të mos lihet prapa nga barra e borxhit", por të "investojë në zhdukjen e varfërisë dhe në fusha të tjera themelore të përparimit njerëzor".