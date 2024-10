Imzot Caccia: kriza klimatike nuk është një kërcënim i largët, por një sfidë aktuale

Fjalimi i Vëzhguesit të Vatikanit në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork: “Efektet e ndryshimeve klimatike janë shkatërruese. Ngjarjet ekstreme të motit si përmbytjet, thatësirat dhe stuhitë tropikale po rriten në frekuencë dhe ashpërsi”. Në veçanti, popujt më pak të zhvilluar i vuajnë efektet e tij shkatërruese. Në një ndërhyrje të dytë, një apel për popullsitë autoktone: kundër tyre "forma dhune" që kërkojnë ndërhyrje urgjente.

R.SH. - Vatikan

Problematikat aktuale klimatike që po prekin planetin ishin në qendër të ndërhyrjes së Vëzhguesit të Përhershëm të Selisë së Shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara, Imzot Gabriele Caccia, në komitetin e dytë të Asamblesë së Përgjithshme të 79-të të OKB-së në Nju Jork.

Duke ripohuar atë që deklaroi Papa në nxitjen apostolike Laudate Deum, kryeipeshkvi Caccia theksoi se si "me të gjitha përpjekjet për të mohuar, fshehur, minimizuar ose relativizuar çështjen, shenjat e ndryshimit të klimës janë gjithnjë e më të dukshme".

Efektet e ndryshimeve klimatike janë shkatërruese

Ngjarjet meteorologjike ekstreme, si përmbytjet, thatësirat dhe stuhitë tropikale, po rriten në frekuencë dhe intensitet, duke shkaktuar humbje të paprecedentë jetësh dhe mjetesh jetese. Rritja e temperaturave dhe degradimi i mjedisit po destabilizojnë ekosistemet, duke çuar në humbje të biodiversitetit, pasiguri ushqimore dhe zhvendosje masive. Fatkeqësisht, janë të varfërit dhe njerëzit në situata të cenueshme ata që vuajnë pasojat më të këqija të këtyre fatkeqësive.

Njeriu duhet të respektojë ligjet e natyrës

Imzot Caccia, duke cituar enciklikën e Papës Françeskut Laudato si', kujtoi se "përgjegjësia për tokën e Zotit do të thotë që qeniet njerëzore, të pajisura me inteligjencë, duhet të respektojnë ligjet e natyrës dhe ekuilibrat delikate që ekzistojnë midis krijesave të kësaj bote". Nga ky këndvështrim, duhet të jenë tre pika kyçe që duhet të udhëheqin reagimin e komunitetit.

Bashkëpërgjegjësi, solidaritet dhe ndryshime kulturore

Në vazhdim të fjalës së tij, prelati theksoi se çdo komb ka përgjegjësinë për të mbrojtur klimën për brezat e sotëm dhe të ardhshëm. Ndryshimet klimatike prekin çdo komb dhe asnjë vend nuk është në gjendje të përballet vetë me ndryshimet që ndodhin, prandaj bashkëpunimi ndërkombëtar për të përballuar emergjencën e vazhdueshme klimatike konsiderohet i një rëndësie thelbësore. Nga ky këndvështrim, është e nevojshme që "çdo vend të bëjë pjesën e tij, duke filluar nga respektimi i angazhimeve të tij klimatike". Ndryshimi i klimës është gjithashtu "një çështje drejtësie dhe solidariteti", tha Vëzhguesi i Përhershëm i Selisë së Shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara, imzot Caccia.

Janë vendet më pak të zhvilluara që janë më pak përgjegjëse për ndryshimet klimatike që vuajnë pasojat, veçanërisht ato me dalje në det, shtoi kryeipeshkvi. Së fundi, është i nevojshëm një transformim kulturor, siç nënvizoi Papa Françesku në enciklikën Fratelli tutti, duke përmendur se "nuk ka ndryshime të qëndrueshme pa ndryshime kulturore". Në përputhje me atë që deklaroi Papa, imzot Caccia tregoi tre fusha të cilat, sipas tij, duhet të jenë objekt i ndryshimeve kulturore: stili i jetesës, prodhimi dhe konsumi. Është e pamohueshme që zgjedhjet që bëjmë sot do të përcaktojnë botën që ua lëmë brezave të ardhshëm.

Mbrojtja e mjedisit dhe respekti për popujt indigjenë

Çështjet klimatike dhe mbrojtja e popujve më pak të zhvilluar, me një fokus ndaj çështjes së popujve indigjenë, ishin gjithashtu objekt i ndërhyrjes së Imzot Caccia gjatë debatit të përgjithshëm të komisionit të tretë të Sesionit të 79-të të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në këtë drejtim, nunci apostolik Imzot Caccia nënvizoi se këto komunitete përballen me sfida si kërcënimi i ndryshimeve klimatike, humbja e tokës për shkak të agroindustrisë dhe të proceseve të urbanizimit e asimilimit, të rënduara nga turizmi i paqëndrueshëm. Këto sfida, duke përfshirë pasigurinë ushqimore dhe dëmet e shkaktuara nga testet bërthamore, janë rezultat i mungesës së respektit, të përcaktuar nga Papa Françesku në enciklikën Fratelli tutti si një "formë dhune" që kërkon ndërhyrje urgjente.