Dita misionare, video e TPMS: të sjellim shpresë, fe dhe veprim

Me rastin e Ditës së 98-të Misionare Botërore 2024, e cila do të kremtohet nesër, e diel 20 tetor, me temën "Shkoni dhe ftoni të gjithë në banket", Veprat Misionare Papnor (the Pontifical Mission Societies (TPMS)) publikojnë një video në shumë gjuhë që përmban fytyra dhe zërat e misioneve anembanë botës

R.SH. - Vatikan “Ndërsa nisim këtë rrugëtim së bashku, ju kërkojmë që të mos jeni thjesht spektatorë, por pjesëmarrës aktivë në këtë mision. Është më shumë se një ftesë, është një thirrje për të qenë pjesë e diçkaje më të madhe. Ky është momenti ynë: së bashku mund të sjellim shpresë, besim dhe veprim në të gjitha viset e tokës". Ky është mesazhi i videos së publikuar nga Veprat Misionare Papnore me rastin e Ditës së 98-të Misionare Botërore 2024, e cila fkremtohet të dielën më 20 tetor, me temën "Shkoni dhe ftoni të gjithë në banket" (shih Mt 22,9). Videoja e publikuar nga Veprat Misionare Papnor me rastin e Ditës Botërore të Misionit 2024 Të kremtosh komunitetin

“Banketi – shpjegon transmetuesi që shoqëron videon e krijuar falë bashkëpunimit të drejtorive të Veprave Misionare Papnore të shpërndara në mbarë botën – është një festë e komunitetit, një dialog i hapur feje dhe një dëshmi e angazhimit tonë për të mirëpritur vëllezërit tanë dhe motrat e para nga margjinat e shoqërisë". Në pothuajse tre minutat e videos, në gjuhë të ndryshme, shfaqen imazhe të veprimtarive misionare të shpërndara në mbarë globin, ndërsa fytyrat dhe zërat e misionarëve burra dhe gra, drejtorë kombëtarë dhe njerëz laikë të impenjuar në Veprat Misionare Papnore dhe, si një i ftuar i jashtëzakonshëm, Kardinali Soane Patita Paini Mafi, ipeshkëv i Tongës, Polinezi. Në ndërhyrjet e shkurtra përsëriten fjalët “shko”, “ftoj”, “shpall ungjillin”, “kremto”, “bashkëndaj”, “drejtësi”, “gëzim” dhe “vëllazëri”.