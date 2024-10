Ana tjetër e mediokritetit, përtej heroizmave të shkëputura të fesë

Në L'Osservatore Romano, biseda me Sylvain Detoc, rregulltar, profesor në Angelicum, i cili botoi në Lev librin "Lavdia e atyre, që nuk vlejnë për asgjë”: nuk ndiheni në lartësinë e duhur për të shpallur Ungjillin? Mund të gëzoheni: Zoti "nuk kërkon kampionë të ungjillizimit, por, përkundrazi, interesohet për njerëz më pak të talentuar"

R.SH. / Vatikan

Keni frikë se nuk mund të jeni të krishterë të mirë? Nuk ndiheni në lartësinë e duhur për të shpallur Ungjillin dhe po pyesni veten, si njerëz të ligësht, si edhe jeni, nëse mund të merrni pjesë në planin e Hyjit? Ju mund të gëzoheni, sepse Zoti ka një politikë të veçantë "rekrutimi". Larg logjikës së kësaj bote, ai nuk kërkon kampionë të ungjillizimit, por, përkundrazi, interesohet për njerëz më pak të talentuar.

Vetë Shkrimet e Shenjta, nga Zanafilla deri te Veprat e Apostujve, janë plot me shembuj njerëzish mediokër, të cilët nuk shkëlqejnë domosdoshmërisht për guximin e tyre. Ka shumë “të mirë për asgjë” të cilët, pavarësisht nga gjithçka, kanë marrë lavdinë e tyre, të shpëtuar nga dashuria e pakushtëzuar me të cilën i mbështjell Zoti, pavarësisht nga mjerimet e jetës së tyre. Dhe kjo, siç na kujton Isaia profet, sepse secili prej nesh është i çmuar në sytë e Hyjit, i denjë për vlerësimin dhe dashurinë e tij. E kjo është, në thelb, edhe tema e librit të dominikanit francez Sylvain Detoc, Lavdia e të mirëve për asgjë (Vatican City, Lev, 2024, 144 faqe, 14 euro).

Duke komentuar kuptimin e titullit të librit të tij për të përditshmen e Vatikanit «L'Osservatore Romano», rregulltari Atë Sylvain Detoc - që jep mësim në Institutin Katolik të Tuluzës dhe në Universitetin Papnor të Shën Tomës së Aquinas Angelicum - vë menjëherë në dukje pikën mbi i-të. Kur flet për lavdi, nuk ka për qëllim "lavdi tokësore", por "lavdi teologjike, lavdi në të cilën Zoti i thërret të gjithë, pavarësisht nga fatkeqësitë që na mundojnë. Ky glorifikim nuk është thjesht shpirtëror - shpjegon Atë Detoc - por përfshin të gjithë çorbën njerëzore, me gjithë peshën që i takon". Tema e brumit, argjilit, baltës, dheut, është shumë e pranishme në libër, ku autori kujdeset të përdorë gjuhën e figurshme - "e thjeshtë, e shijshme, ushqyese" - dhe metaforat e shumta që i takojmë përgjatë faqeve me radhë, për ta bërë fjalimin e tij të këndshëm për sa më shumë njerëz.

Sfida për njeriun, vazhdon Atë Detoc, është të kalojë nga trupi i tij tokësor, në trupin e lavdisë, duke ndjekur gjurmët e Jezusit dhe Nënës së tij. “Mund ta besojmë - shkruan Atë Detoc - nuk ka asgjë nga qenia e Jezusit dhe e Marisë që të jetë braktisur në kalbësirën e varrit. Çdo gjë që është tokësore në to është shndërruar në lavdi". Dhe, shton gjatë intervistës për të përditshmen e Vatikanit «L'Osservatore Romano», "në Jezusin dhe Marinë ne sodisim burrin e parë dhe gruan e parë, në të cilët realizohet plani i Zotit".

Por le të shkojmë më tej. Kush janë këta të famshëm "të aftë për asgjë"? Këtë herë autori i drejtohet botës së biznesit për të shpjeguar, jo pa ironi, se si Zoti rekruton "stafin" e tij, një shprehje e huazuar nga Zhak Maritain, duke kujtuar se vetë Jezusi, në politikën e tij të burimeve njerëzore, mori përsipër barrën e mediokritetit të Pjetrit. Një zgjedhje ngushëlluese për personelin e Kishës, i thirrur para së gjithash në shërbim. “Ne jemi të gjithë, nëpërmjet pagëzimit tonë, shërbëtorë të Zotit - shpjegon ai - të projektit të tij, planit të tij, për të shpëtuar njerëzimin. Prandaj, në një kuptim të gjerë, të gjithë njerëzit e Zotit janë shërbëtorë të mbarë njerëzimit". Ndërmjet këtyre shërbëtorëve ka shërbëtorë të shuguruar, shumë prej të cilëve, vëzhgon me keqardhje rregulltari, po përjetojnë aktualisht një krizë të thellë në Francën e njollosur veçanërisht nga drama e abuzimeve të kryera brenda Kishës. Këta ministra, shton Atë Detoc, nuk duhet të harrojnë kurrë se “pushteti” që kanë, është pikërisht ai i shërbimit.

Në mbështetje të reflektimit të tij, autori kujton bashkësitë e reja të krishtera të lindura në vazhdën e Koncilit II të Vatikanit, duke i krahasuar me bizneset fillestare, me sukses të jashtëzakonshëm, por që më pas hasën në shumë vështirësi, burime polemikash. Për të shmangur detyrimin e deklarimit të "falimentimit", ata sot duhet të ndjekin shembullin e urdhrave rregulltare dhe kongregata shekullore, si dominikanët dhe françeskanët. “Për të stabilizuar dhe për të hyrë në traditën e madhe të Kishës - komenton rregulltari Atë Detoc – është e nevojshme të zëvendësohet kulti i themeluesit me një strukturë të përbashkët kolegjiale me institucione, vota, kapituj. Kjo armaturë e përbërë nga kundërfuqi të shumta na lejon të shpëtojmë nga idhujtaria e themeluesve”.

Është e qartë, bëhet fjalë për shkatërrimin e një figure të caktuar heroizmi të shkëputur nga realiteti, për t'u kthyer në një tjetër, më njerëzore e më shpirtërore. "Ka dy mënyra për të qenë të qartë për mjerimin e dikujt dhe të të tjerëve," na kujton sërisht Atë Detoc në përfundim të librit. “E para konsiston në vendosjen e mëkatit në një dritë të ftohtë, e cila nxjerr në pah brutalisht atë që fsheh zemra e njeriut. E ky, tundimi që shpeshherë djalli e kall në zemrën e miqve të Zotit, për t'i bërë ata të dëshpërohen nga mëshira e tij". E dyta, përkundrazi, "është vendosja e mëkatit nën një dritë të ngrohtë: dritën rrezatuese të dashurisë së Zotit". Një shkollë e vërtetë shprese!