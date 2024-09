Sinodi, Grech: Kisha është e Zotit, jo një fryt i veprimeve tona

Në të parën nga dy ditët e tërheqjes shpirtërore që i paraprijnë Asamblesë së Sinodit që fillon më 2 tetor, sekretari i përgjithshëm i Sinodit kardinali Grech i fton pjesëmarrësit e Asamblesë Sinodale të heqin dorë nga "qasjet dhe skemat e paracaktuara": t’ia besojmë këtë mbledhje të dytë të Sinodit Marisë Virgjër. Ajo është modeli i dëgjimit që duhet të karakterizojë punën e javëve të ardhshme

R.SH. - Vatikan

Pika e parë është lutja, pa të cilën ndryshimet në Kishë janë në të vërtetë "ndryshime grupore". Më pas t’ja besojmë punimet e Sinodit Zojës Mari, pa të cilën Kisha "do të ishte ajo që për fat të keq u duket shumë njerëzve: asgjë më shumë se një organizatë". Kështu Kardinali Mario Grech bashkon dy citime me përmbajtje të ngjashme në një sekuencë të shpejtë - i pari nga Papa, i dyti i marrë nga një dokument i ipeshkvijve gjermanë të vitit '79 - për të nxjerrë në pah një kuptim dhe një model që duhet pasur qartë në mendje në pragun e takimit të dytë të Sinodit të Ipeshkvijve mbi sinodalitetin e Kishës që nis pasnesër.

Në"tokën e shenjtë"

Sekretari i përgjithshëm i Sinodit kardinal Grech foli i pari në ditën a parë nga dy ditët e tërheqjes shpirtërore ku marrin pjesë, sot dhe nesër, pjesëmarrësit e mbledhjes së dytë mbi sinodalitetin. “Protagonisti i Sinodit është Shpirti Shenjt” dhe nëse Ai nuk është, aty “nuk do të ketë Sinod” pohoi kardinali me fjalët e Françeskut të disa viteve më parë. Vetëdija duhet të jetë ajo që kishte Moisiu përballëkaçubës së zjarrtë që digjej, përulësia e të diturit se jemi në "tokë të shenjtë".

Trashëgimia e pandarë

Moisiu duke hequr këpucët, shpjegon kardinali Grech, është imazhi i një zhveshjeje të cilën janë thirrur të bëjnë edhe pjesëmarrësit e Sinodit. “Ne zhvishemi - thotë kardinali - nga 'petkat', qasjet dhe skemat që ndoshta kishin kuptim dje, por sot janë bërë barrë për misionin dhe vënë në rrezik besueshmërinë e Kishës (...) Duhet të jemi të gatshëm të zhvishemi, pasi dëgjimi është një veprim radikal shpronësimi përballë të tjerëve dhe përballë Zotit”. Edhe pse ne vijmë "nga Kisha të ndryshme lokale, të gjitha me pasuritë e tyre, të gjitha me sfidat e tyre, të gjitha të përkushtuara në ripërtëritjen e vetvetes dhe të impenjuara për të gjetur mënyra të reja dhe një gjuhë të re për t'u folur për Jezusin burrave dhe grave të sotme", në këto ditë, vëren sekretari i përgjithshëm i Sinodit, “jemi të 'ulur bashku' për t’i ruajtur të mirat e Kishës nëpërmjet një trashëgimie të pandarë që do të bashkëndahet me të gjithë, pa përjashtuar askënd".

Maria, akti themelues i Kishës

Nga kjo perspektivë e bashkëndarjes dhe pranimit reciprok të këndvështrimeve dhe ndjeshmërisë, piqet propozimi i kardinalit Grech për t'ia besuar Asamblenë e Dytë Sinodale mbrojtjes së Zojës së Bekuar. “Maria është Virgjëra që dëgjon, që e pret Fjalën e Hyjit me besim; dhe kjo ishte për të premisa dhe rruga drejt amësisë hyjnore”: në këtë rast citati është marrë nga Marialis Cultus e Palit VI dhe nga dokumenti i ipeshkvijve gjermanë të '79, kardinali Grech merr një pasazh që i bën jehonë asaj që u tha dy ditë më parë nga Papa Françesku në aeroplanin që kthehej nga Belgjika më Romë, gjatë konferencës së shtypit me gazetarët, mbi temën e epërsisë së gruas në Kishë. Nëna e Jezusit, pohojnë ipeshkvijtë, “përbën aktin e vërtetë themelues të Kishës; gjithçka që erdhi më pas, shërbesa apostolike, sakramentet, dërgimi në mision në botë, presupozon këtë themel marian”.