Ndërroi jetë nëna e kardinalit Parolin: ngushëllimet e Papës Françesku

Ada Miotti Parolin ishte 96 vjeçe. Varrimi do të bëhet në mëngjes, më 3 shtator në Schiavon, në provincën e Vicenzes

R.SH. / Vatikan

Dje, më 31 gusht, Ada Miotti Parolin, nëna e Sekretarit të Shtetit të Vatikanit, Kardinalit Pietro Parolin, "i mbylli paqësisht sytë në Zotin". Ishte 96 vjeçe. Lajmi u njoftua "me dhimbje, por me besimin në Jezu Krishtin e kryqëzuar dhe të ringjallur, nga fëmijët Don Pietro, Mariarosa dhe Giovanni me bashkëshortët, fëmijët, nipërit dhe të gjithë të afërmit e tyre, që në nekrologji shkruajnë: "Unë jam ringjallja dhe jeta. Jeta nuk zhduket por shndërrohet”.

Papa Françesku shprehu ngushëllimet dhe afërsinë e tij në lutje.

Varrimi do të bëhet të martën, më 3 shtator, në orën 9.30 në Kishën famullitare në Schiavon, në provincën dhe dioqezën e Vicenzës, Itali. “Pas varrimit - vazhdon njoftimi – Ada, nëna e dashur, do të prehet në varrezat e Schiavonit”.

Të hënën, më 2 shtator, në orën 19.30, do të kremtohet një mbrëmësore lutjeje, përsëri në Kishën e Schiavon. Familja Parolin falënderon ata që ishin “afër me dashuri pranë të dashurës Ada” dhe ata që do të marrin pjesë në varrim, duke kërkuar “jo lule - por vepra të mira”.