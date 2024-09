Papa: lufta kundër krimit një nga sfidat më të rëndësishme për komunitetin ndërkombëtar

Në mesazhin drejtuar pjesëmarrësve të konferencës mbi temën e promovuar nga Organizata antimafia "Libera" dhe e organizuar nga Akademia Papnore e Shkencave Sociale në Casina Pio IV, në Vatikan, Papa nënvizon se krimi i organizuar "sulmon të mirën e përbashkët": "Modeli italian është një shembull i mirë se si të ardhurat e krimit mund të përdoren për të riparuar dëmin e shkaktuar viktimave dhe shoqërisë"

R.SH. /Vatikan

Papa Françesku u dërgon një mesazh pjesëmarrësve të konferencës mbi përdorimin social të aseteve të konfiskuara nga mafia, organizuar nga Akademia Papnore e Shkencave Sociale. Takimi zhvillohet sot dhe nesër, më 20 shtator. Në qendër të mesazhit është krimi i organizuar transnacional: "Nuk ka zgjidhje tjetër për këtë - lexojmë në Mesazh - përveç të kesh vullnet politik për të orientuar një problem global me një reagim global, siç nënvizoi Sekretari i Përgjithshëm i atëhershëm i Kombeve të Bashkuara, Kofi Annan, në parathënien e Konventës së Palermos dhe protokolleve të saj”.

Mesazhi vazhdon me një analizë të krimit të organizuar "i cili po shfaqet si një grup i strukturuar" që "vepron së bashku për të kryer krime për të përfituar një avantazh material ose ekonomik". Më pas Ati i Shenjtë nënvizon “vokacionin të transnacional të krimit të organizuar”: që “mbulon të gjitha zanatet kryesore”. Lufta kundër krimit mbetet "një nga sfidat më të rëndësishme për komunitetin ndërkombëtar pasi përfaqëson, së bashku me terrorizmin, kërcënimin më të rëndësishëm joushtarak për sigurinë e çdo kombi dhe stabilitetin ekonomik ndërkombëtar".

Papa Françesku kujton gjithmonë në Mesazh edhe viktimat e shumta të kësaj të keqeje të madhe dhe të shëmtuar: “Nuk është as e mundur dhe as e tolerueshme të harrohen këto viktima, sepse vetëm duke menduar për to mund të kuptojmë dëmin e shkaktuar nga krimi i organizuar dhe vetëm duke kuptuar këtë dëm. a do të jemi në gjendje të dallojmë se si të ndihmojmë, mbrojmë dhe riparojmë, aspektet thelbësore të zgjidhjes së konflikteve dhe arritjes së paqes”.

Më pas Papa vlerëson modelin italian që “është një shembull i mirë se si mund të drejtohen fitimet kriminale drejt riparimit të dëmeve të shkaktuara ndaj viktimave dhe shoqërisë; se si këto mund t'i shërbejnë rindërtimit të së mirës së përbashkët dhe paqësimit".