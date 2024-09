Çmimi Ratzinger teologut O'Regan dhe skulptorit Sotoo

I pari është profesor i Teologjisë Sistematike në Universitetin Notre Dame në Indiana, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës; i vlerësuar veçanërisht nga studentët, ai i ka kushtuar disa artikuj figurës dhe mësimdhënies së Benediktit XVI; i dyti është autor i disa veprave në "Sagrada Familia" në Barcelonë, në vende të tjera në Spanjë, në Japoni dhe Itali. Ceremonia e ndarjes së çmimeve do të zhvillohet më 22 nëntor dhe çmimi do të dorëzohet nga Sekretari i Shtetit të Vatikanit Kardinali Parolin

R.SH. / Vatikan

Janë teologu Cyril O'Regan dhe skulptori Etsurō Sotoo ata që do të marrin çmimin Ratzinger 2024, më 22 nëntor, në orën 17:00, nga Sekretari i Shtetit të Vatikanit, Pietro Parolin, në Sala Regia në Pallatin Apostolik, në Vatikan. Paraditën e 22 nëntorit të ardhshëm, në orën 7.15, në kripten e Bazilikës së Vatikanit do të kremtohet Mesha në përkujtim të Papës Benediktit XVI, te varri i tij. Më pas O'Regan dhe Sotoo do të priten në audiencë nga Papa Françesku.

Cyril O'Regan

Profesor O'Regan, irlandez, i lindur më 1952, profesor i Teologjisë Sistematike në Departamentin e Teologjisë të Universitetit Notre Dame në Indiana, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka studuar filozofi në Irlandë dhe më pas mori doktoraturën në Filozofi dhe Teologji në Universitetin Yale. , ku edhe ka dhënë mësim. Fushat kryesore të studimit të tij janë Teologjia Sistematike dhe Historia e Krishterimit. Autor i shumë artikujve dhe i disa veprave, duke përfshirë The Heterodox Hegel, Gnostic Return in Modernity, Theology and the Spaces of Apocaliptic, Anatomy of Misremembering: Balthasar’s Response to Philosphical Modernity, e Newman and Ratzinger që do të publikohet së shpejti, ai kryen një veprimtari mësimore intensive, është shumë vlerësuar nga studentët dhe i ka kushtuar disa artikuj të rëndësishëm figurës dhe mësimdhënies së Joseph Ratzinger-Benediktit XVI.

Etsurō Sotoo

Sotoo, japonez, i lindur në Fukuoka 1953, u diplomua në Artet e Bukura në Universitetin e Kiotos, ku ishte edhe mësues. Ai gjithashtu ka dhënë mësim edhe në Osaka. Në vitin 1978, duke vizituar Barcelonën, i impresionuar nga ndërtimi i Bazilikës së "Sagrada Familia", kërkoi të punonte atje si skulptor, duke filluar nga Fasada e Lindjes së Krishtit, duke ndjekur udhëzimet e lëna nga Antoni Gaudí. Ai konvertohet në krishterim dhe pagëzohet. Ai është një devotshmit e zjarrtë të Gaudí, i përkushtuar gjithashtu edhe ndaj kauzës së tij të kanonizimit. Veprat e tij kryesore janë në pjesë të ndryshme të tempullit "Sagrada Familia" – e cila ndër të tjera ëshhtë bekuar dhe përkushtuar nga Benedikti XVI gjatë një udhëtimi në Barcelonë në vitin 2010 - por edhe në vende të tjera në Spanjë, Japoni dhe Itali, ku Sotoo në vitin 2015 krijoi ambon të Katedrales së Firences, në Santa Maria del Fiore. Etsurō Sotoo është i pari aziatik lindor dhe skulptori i parë që është vlerësuar me çmimin Ratzinger.