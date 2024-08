Papa takohet me krerët e Komuniteteve të Organizuara të Shteteve të Bashkuara

Pasditen e 28 gushtit, Ati i Shenjtë Françesku priti në Shtëpinë e Shën Martës drejtuesit e Komuniteteve të Organizuara të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët prezantuan udhën e Rrjetit Kishtar të Komuniteteve të Organizuara (REKOR)

R.SH. / Vatikan

“Bashkëndarja e rrugës së përshkuar me Papën dhe konsultimi me të për hapat që duhen bërë me Rrjetit Kishtar të Komuniteteve të Organizuara (Ecclesial Network of Organized Communities RECOR)”, ky është objektivi i takimit të drejtuesve të Komuniteteve të Organizuara të Shteteve të Bashkuara, Fondacioni i Zonave Industriale (IAF) – Perëndim/ Jugperëndim - Industrial Areas Foundation (IAF) - West / Southwest, me Papa Françeskun që u mbajt në Shtëpinë e Shën Martes në Vatikan, dje më 28 gusht.

Rreth njëzet udhëheqës, ndër ta meshtarë dhe laikë, i paraqitën Papës pasdite RECOR, Rrjetin e ri kishtar të komuniteteve të organizuara, i cili, i shoqëruar nga ipeshkvijtë katolikë, dëshiron të marrë një rol udhëheqës në formimin dhe zbatimin e Doktrinës Sociale të Kishës, me synimin për të garantuar "një mënyrë jetese me shije ungjillore" (FT, 1).

Sot paradite, përfaqësuesit e Fondacionit të Zonave Industriale - Perëndim / Jug-Perëndim u takuan me Emilce Cuda, Sekretare e Komisionit Papnor për Amerikën Latine (PCAL), për të vazhduar punën rreth strategjive që shërbejnë për të ndërtuar ura midis vendeve të Jugut dhe Veriut të Amerikës në favor të së mirës së përbashkët.