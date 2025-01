Papa: “Lufta është gjithmonë humbje, të kërkojmë paqe”

Një tjetër thirrje e Papës për vendet në luftë, së bashku me ftesën për të “mos harruar” trojet e prekura nga dhuna dhe për të vazhduar lutjen për paqe. Françesku kujton mandatin e Gjon Palit II për të "mbrojtur jetën në çdo fazë të zhvillimit të saj: nga zënia, deri në vdekjen natyrore". Në sallën Pali VI, shfaqja e CircAfrica me muzikë, kërcime, numra akrobatikë… Të pranishëm, edhe dy elefantë: "Faleminderit për artistët e cirkut, sepse na bëjnë të qeshim"

Vërehet dhimbja mbi fytyrën e Papës, për shkak të vazhdimit të konflikteve që mundojnë ‘pjesë’ e ndryshme të botës. “Të mos harrojmë të lutemi për paqen”, bëri thirrje në përfundim të audiencës së përgjithshme sot, 8 janar, pas katekizmit kushtuar tërësisht fatkeqësisë së shfrytëzimit, shpërdorimit dhe punës së detyruar të qindra mijëra fëmijëve.

Të mos harrojmë të lutemi për paqe. Të mos harrojmë Ukrainën e martirizuar; të mos harrojmë Nazaretin, Izraelin. E të mos i harrojmë të gjitha vendet në luftë.

Lutuni për paqe!

“Kërkojmë paqe” - shton Papa - Kërkesë këmbëngulëse, për të mos u zbutur tensioni dhe shqetësimi, që e gjallëron punën në kërkim të paqes. Rreziku, siç e përsërit shpesh Françesku, është që harresa të bjerë mbi tragjeditë e Evropës Lindore, të Lindjes së Mesme, Afrikës dhe Azisë Juglindore. Ose më keq, që lajmet për vdekjet dhe shkatërrimet të bëhen të zakonshme, të përditshme dhe, si pasojë, indiferente.

Kërkojmë paqe. Dhe nuk harrojmë se lufta gjithmonë, gjithmonë, është disfatë. Zoti i bekoftë të gjithë!

Thirrja e Shën Gjon Palit II

Thirrjen e tij në këtë audiencë të parë të përgjithshme të vitit 2025 Papa Françesku e huazoi nga Shën Gjon Pali II: "Të ndërtojmë qytetërimin e dashurisë dhe të jetës". Dhe e tha në përshëndetjet drejtuar shtegtarëve polakë, duke i nxitur të vijojnë ta "marrin" nga bashkëkombësi i tyre, Papa "si detyrë të dorës së parë".

Mbrojeni jetën me dashuri, në çdo fazë të zhvillimit të saj: nga zënia, deri në vdekjen natyrore. Rritini fëmijët tuaj me dije e me hir.