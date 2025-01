PAPA

Papa u kërkon studentëve të Kolegjit Capranica të jenë afër Zotit e njerëzve

Papa i nxiti anëtarët e Kolegjit romak Capranica të kujdesen për marrëdhëniet me Zotin, me ipeshkvijtë dhe me popullin e Hyjit, si dhe të ushtrojnë shërbimin baritor me bamirësi, duke ofruar gjithashtu edhe "një shërbim të vogël, por të çmuar ndihme për njerëzit nevojtar”, kujdesuni për misionin tuaj në Kishë me stil sinodal.

R.SH. / Vatikan "Kujdesuni për misionin në të cilin Jezusi e thërret Kishën sot, një kohë komplekse, në të cilën gjithmonë na dhurohet mëshira e Zotit. Jetojeni këtë mision me stilin që ne e kualifikojmë në mënyrë të përshtatshme si "sinodal". Papa Françesku ia tha këtë komunitetit të Kolegjit Caprinica në Romë, pritur sot paradite në audiencë në Vatikan. Kolegji Capranica përgatit diplomatë të ardhshëm të Selisë së Shenjtë, por mbi të gjitha meshtarë. Papa u ripohoi atyre disa nga mësimet që ka më përzemër: "Mos harroni atë që thotë teologjia: populli i shenjtë besnik i Zotit është "i pagabueshëm në besim". Mos harroni këtë". Papa i nxiti të kujdesen për marrëdhëniet me Zotin, me ipeshkvijtë dhe me popullin e Hyjit, si dhe të ushtrojnë shërbimin baritor me bamirësi, duke ofruar gjithashtu edhe "një shërbim të vogël, por të çmuar ndihme për njerëzit nevojtar” kujdesuni për misionin tuaj në Kishë me stil sinodal.