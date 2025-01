Papa: tregoni histori shprese në media, flisni me zemër

Me rastin e Jubileut të Komunikimit, në Sallën Pali VI, në Vatikan, u jetua një çast i moderuar reflektimi, i përqendruar mbi shpresën jubilare parë si ilaç, për një botë që duket se e ka humbur aftësinë t’i shikojë "shenjat e rezistencës", në mes të lajmeve dramatike, që tregohen ditë për ditë!

R.SH. / Vatikan

Papa Françesku takohet me pjesëmarrësit e Jubileut të Komunikimit: qindra punonjës informacioni u mblodhën në Sallën Pali VI në Vatikan nga vise të ndryshme të botës. Pas dialogut mes çmimit Nobel Ressa dhe shkrimtarit McCann, audienca e Papës që lë mënjanë tekstin e shkruar dhe u drejtohet një përshëndetje të përzemërt të gjithë pjesëmarrësve: “Komunikim do të thotë të dalësh nga vetja. Faleminderit për punën tuaj, është e rëndësishme. Me kusht që të jetë e vërtetë”. Në fjalimin e përgatitur ftesa për të treguar "histori shprese".

“Të komunikosh do të thotë të dalesh pak nga vetja për t'i dhënë tjetrit diçka nga vetja. Komunikimi nuk është vetëm dalje, por edhe takim me tjetrin. Të dish se si të komunikosh është një mençuri e madhe. Jam i lumtur për këtë Jubile të komunikuesve. Puna juaj ndërton shoqërinë, ndërton Kishën. I ndihmon të gjithë të ecin, kur është e vërtetë ajo që komunikohet”. Kështu tha Papa Françesku në audiencën e sotme me pjesëmarrësit në Jubileun e Botës së Komunikimit, në sallën Pali VI, në Vatikan.

Kur komunikoni "tregoni edhe histori shprese, histori që shujtojnë jetën". Këtë thirrje u drejtoi Papa Françesku gazetarëve dhe mediave anembanë botës, gjatë Jubileut të Komunikimit, mbajtur sot në Sallën Pali VI, në Vatikan: “Historia juaj qoftë histori shprese”, shkruan Papa në fjalimin e dorëzuar komunikuesve të pranishëm. “Me fjalën guxim mund të përmbledhim të gjitha reflektimet e Ditës Botërore të Komunikimeve Shoqërore të viteve të fundit, deri tek Mesazhi i datës së djeshme: dëgjo me zemër, fol me zemër, ruaje mençurinë e zemrës, ndaje shpresën e zemrës” - shpjegoi Papa Françesku - “Në këto vitet e fundit - shtoi - ishte zemra, ajo që ma diktoi udhën e reflektimit mbi komunikimin.

Prandaj thirrjes sime për çlirimin e gazetarëve, dua t'i shtoj një tjetër 'thirrje', që na shqetëson të gjithëve: atë për 'çlirimin' e forcës së brendshme të zemrës. Të çdo zemre! Pranimi i thirrjes nuk i takon askujt tjetër, veç nesh”. “Kur kujtoni të keqen, lini vend mundësisë për ta qepur atë që u gris, për dinamizmin e së mirës, që mund të riparojë atë që u thye” - vazhdoi Papa - Mbillni pyetje!

Të tregosh shpresën do të thotë të shohësh dromcat e së mirës së fshehur, e kur gjithçka duket e humbur, do të thotë të shpresosh kundër çdo shprese. Do të thotë të vëresh filizat që mbijnë, kur toka është ende e mbuluar me hi. Të thuash shpresë do të thotë të kesh sy, që i shndërrojnë sendet, i bëjnë si mund e si duhet të jenë, do të thotë t'i bësh sendet të ecin drejt fatit të tyre! E pikërisht kjo - siç do të thoshte Shën Pali – “është lufta juaj e mirë”.