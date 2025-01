Papa: të krishterët nuk duhet të pushojnë kurrë së luturi për dhuratën e brishtë të paqes

Françesku priti një delegacion ekumenik nga Finlanda, shtegtar në Romë në festën e Shenjtit Pajtor, Shën Enrikut, i cili "vazhdon t’i bashkojë të krishterët e kishave dhe të bashkësive të ndryshme kishtare në lavdërimin e përbashkët lartuar Zotit". "Të dëshmosh dashurinë e Zotit, theksoi Papa, është thirrja jonë ekumenike"

R.SH. / Vatikan

"Mos pushoni s’i lartuari lutjet tona për dhuratën e çmuar dhe të brishtë të paqes". Kujtoi ftesën e Shën Henrit, Papa Françesku, drejtuar një delegacioni ekumenik nga Finlanda, shtegtar në Romë për festën e shenjtit pajtor të vendit skandinav. Audienca u mbajt mëngjesin e sotëm, 20 janar, në Sallën e Koncistorit të Pallatit Apostolik. Të pranishëm, luteranë, katolikë dhe ortodoksë, shoqëruar nga kreu i ri i Kishës Ortodokse Finlandeze, Kryeipeshkvi Elias i Helsinkit dhe i gjithë Finlandës, ipeshkvi Raimo Goyarrola, i Dioqezës së Helsinkit dhe ipeshkvi luteran, Matti Salomäki. Të pranishëm, edhe kardinali Kurt Koch, prefekt i Dikasterit të Vatikanit për Nxitjen e Bashkimit të të Krishterë si dhe sekretari, Imzot Flavio Pace.

"Ecja në shpresë"

Papa i quajti “Shtegtarë të shpresës”, që shtegtojnë së bashku këtë Vit Shenjt 2025. “Në këtë rrugëtim feje - shtoi - na përforcon Letra drejtuar Hebrenjve, që thotë: “Ta mbajmë të palëkundur shpalljen e shpresës sonë, sepse është i denjë për besim ai që e premtoi". “Të ecim me shpresë”. “Të ecim me shpresë”, këmbëngul Papa. “Ikona” e kësaj shprese është Shën Henri, i cili - vijoi Françesku - “si lajmëtar i paqes”, na nxit të lutemi pandërprerë për këtë dhuratë të brishtë. “Duhet të lutemi për paqen”, porositi Papa Françesku.

Uniteti ndërmjet Kishave dhe bashkësive kishtare

Njëkohësisht, Shën Henri "është simbol i unitetit të dhuruar nga Zoti, sepse festa e tij vazhdon t’i bashkojë të krishterët e kishave dhe të bashkësive të ndryshme kishtare për ta lavdëruar Zotin së bashku", nënvizoi. “Fakti që shtegtimi juaj në Romë shoqërohet nga kore, që me muzikën e tyre nderojnë Zotin “Një të vetëm në Tre Vetë”, është shenjë e bukur e ekumenizmit doksologjik. Faleminderit korit. Faleminderit! "Kush këndon, lutet dy herë!".

Besojma niçene, “partiturë e jashtëzakonshme feje "

Duke vijuar me temën e muzikës, Papa nënvizoi se “Besojma Nikeno-Konstantinopolitane, të cilën e kemi të gjithë, është “partiturë” e jashtëzakonshme feje. E kjo "simfoni e së vërtetës" është vetë Jezu Krishti, qendra e simfonisë." "Kushdo që e dëgjon këtë "simfoni të së vërtetës" - jo vetëm me veshë, por edhe me zemër - do të preket nga misteri i Zotit që vjen drejt nesh plot dashuri në Birin e tij. E mbi këtë dashuri besnike themelohet shpresa, që nuk të zhgënjen - pohoi akoma Papa – e që na fton “ta dëshmojmë këtë dashuri të mishëruar”: kjo është pikërisht “thirrja jonë ekumenike”. Në fund të audiencës, kërkesa për ta thënë së bashku lutjen e Atynës.