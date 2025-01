Papa: shpresa, e sprovuar nga luftërat dhe padrejtësitë, është dhuratë

Françesku pret drejtuesit e "Congrès Mission", nismë e lindur në Francë dhjetë vjet më parë, me synimin për t’i propozuar fenë shoqërisë së sotme dhe i inkurajon ata ta shpallin Ungjillin në jetën e përditshme konkrete të njerëzve. Sidomos, i fton të ndihmojnë të rinjtë të ëndërrojnë për një të ardhme më vëllazërore

Mos kini frikë të “dilni”, duke e lënë “Shpirtin Shenjt t’ju shkundë” nga apatia, për t’ju nxitur ta kumtoni Ungjillin me krijimtari, jo vetëm në “struktura të konsoliduara”, por “kudo ku ndodhen vëllezërit dhe motrat tona”, në jetën e përditshme, në gëzime, në palët e plagëve të realitetit e në çdo pyetje për t’i dhënë kuptim ekzistencës. Ky është inkurajimi, që u dha sot paradite Papa Françesku rreth 50 krerëve të “Congrès Mission” (Misionit të Kongresit), pritur në audiencë në Vatikan. I ftoi t’u dhurojnë të tjerëve shpresën, e domosdoshme në këtë botë të lënduar nga luftërat, padrejtësitë, individualizmi, që e vë në provë atë.

“Congrès Mission” dhe impenjimi për ungjillëzimin

Papa u foli jo vetëm fytyrave, por edhe zemrës së anëtarëve të nismës së lindur në Francë në vitin 2015, e cila mbledh së bashku, çdo vit, për tri ditë, qindra vetë, të cilët reflektojnë e shkëmbejnë përvojën e tyre të ungjillëzimit. Duke pasur parasysh tubimin e radhës, që do të mbahet në Bercy të Francës, nga data 7 deri më 9 nëntor 2025, si edhe Vitin Jubilar të sapofilluar, Françesku i ftoi të bëhen dëshmitarë të shpresës që nuk zhgënjen kurrë, në "gëzimin të Ungjillit, i cili i mbush zemrat dhe jetën e atyre, që takojnë Krishtin".

“Gëzimi, të dashur miq, është i pandashëm nga shpresa e është i pandashëm edhe nga misioni; një gëzim, që nuk reduktohet në entuziazmin e çastit, por lind nga takimi me Krishtin dhe na orienton drejt vëllezërve”.

Fjala e Ungjillit hap shtigje të reja

Nga ky këndvështrim, vazhdoi Papa, "të jesh shtegtar do të thotë të ecësh bashkë me të tjerët në Kishë", por edhe "të kesh guximin të dalësh, të takosh njerëz të ndryshëm" dhe t’u japësh shpresë, duke i çuar botës fjalën "e gjallë", "të rrënjosur në Ungjill”, në gjendje të ngushëllojë e të hapë “shtigje të reja”. Me misionin - "pasion për Jezu Krishtin" e, njëkohësisht, "pasion për popullin e tij" - u çohet shpresa bashkësive dhe "vendeve ku Kisha, nganjëherë, duket e lodhur, ose e tërhequr".

Shpresa e vënë në provë

Sipas Françeskut, në një botë "të munduar nga lufta, nga shumë padrejtësi" dhe "të lënduar nga individualizmi", shpresa "shpesh vihet në provë", duke krijuar "dyshim, frikë për të ardhmen dhe dëshpërim".

“Por ne të krishterët sjellim një siguri: Krishti është shpresa jonë. Ai është porta e shpresës, gjithmonë. Ai është lajmi i mirë për këtë botë! E kjo shpresë nuk na përket neve: shpresa nuk është pasuri për t’u mbajtur në xhep. Është dhuratë për t'u ndarë, dritë për t'u transmetuar. E, kur shpresa nuk ndahet, humbet”.

Ati i Shenjtë bëri thirrje për të mos u frikësuar, për të qenë misionarë, edhe kur kjo nënkupton shkëputjen nga "modelet e zakonshme" e, madje, edhe kur duket sikur sjell pak ngatërresa, sepse Shpirti Shenjt e "udhëzon Kishën", "i tund zemrat” dhe “nxit krijimtarinë”, siç u ndodhi shenjtorëve.

Të rinjtë janë shtegtarët e parë të shpresës

"Më mirë çrregullimi me dashuri sesa rregulli pa dashuri", nënvizoi Françesku, duke përmendur fjalët e të Lumit francez, atë Antoine Chevrier, për t’u theksuar të pranishmëve në audiencë se duhet të inkuarjojnë të rinjtë, "shtegtarë të parë të shpresës", të etur për "kuptim, vërtetësi dhe takim". Siç bën shpesh, Papa i ftoi më të moshuarit t’i ndihmojnë të rinjtë të zbulojnë Krishtin, të rriten me fe, të marrin vendime të guximshme dhe të bëhen dishepuj misionarë të Jezusit, "dëshmitarë të gjallë të Ungjillit". Papa u besoi drejtuesve të "Misionit të Kongresit" mandatin që t'u përçojnë atyre "guximin për të ëndërruar një botë më vëllazërore", duke i shoqëruar "që të bëhen artizanë të shpresës në familje, në shkolla dhe në vendin e punës". Së fundi, Papa uroi që, në këtë dinamikë misionare, të mos humbasë bashkimi.

“Uniteti është dëshmi e fuqishme: pikërisht nga dashuria, që kemi për njëri-tjetrin, bota e kupton se jemi dishepuj të Krishtit. Kujdesuni për njëri-tjetrin, përkraheni njëri-tjetrin në impenjimin tuaj të lodhshëm dhe gëzohuni së bashku për frytet, që Shpirti Shenjt i bën të piqen, përmes angazhimit tuaj”.