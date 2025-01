Papa: të transmetojmë një kulturë përgjegjësie për të përballuar sfidat globale

Françesku priti në audiencë Shoqatën Italiane të Mësuesve Katolikë (AIMC), Unionin Katolik Italian të Mësuesve, Drejtuesve, Edukatorëve, Formuesve (UCIID), Shoqatën e Prindërve të Shkollave Katolike (AGeSC): “Më dhemb kur shoh fëmijë që nuk janë të arsimuar, që shkojnë në punë, shpesh të shfrytëzuar ose shkojnë të kërkojnë ushqim, a gjëra për të shitur, aty ku janë mbeturinat"

R.SH. / Vatikan

Rreth dy mijë djem e vajza, por edhe mësues e edukatorë, që u takuan sot , 4 janar, në Sallën Pali VI në Vatikan, Papa Françesku i bëri ta përsërisin gjashtë herë, në mënyrë që të gdhendin qartë në mendjet e tyre "jo"-në për një nga devijimet më të këqija në mjedisin shkollor: ngacmimin. Atë që, thuhej në të kaluarën, "shkatërron jetën", ndërsa sot thuhet, "përgatit luftën", atje ku shkolla shërben për të hedhur themelet për paqen, për një botë "më të drejtë dhe më vëllazërore". Françesku e trajtoi çështjen në fjalën e mbajtur para anëtarëve të AIMC, UCIID dhe AGESC, përkatësisht Shoqatës Italiane të Mësuesve Katolikë; Unionit Katolik Italian të Mësuesve, Drejtuesve, Edukatorëve, Trajnerëve; Shoqatave të Prindërve të Shkollës Katolike, pritur me rastin e përvjetorit të themelimit.

Fëmijë të shfrytëzuar dhe pa arsim

Papa i kujton këtij rrjeti të madh italian vokacionin dhe misionin e shkollës, veçanërisht në një çast si ky aktual, i karakterizuar nga sfida "mjedisore, sociale dhe ekonomike", nga "sfida e madhe e paqes", por edhe nga ajo që, në videomesazhin e dy ditëve më parë me ndjetin e lutjes, e cilësoi si “katastrofë arsimore”: miliona të mitur që nuk kanë mundësi ta vazhdojnë shkollën!

Më dhemb kur shoh fëmijë që nuk janë të shkolluar dhe që shkojnë në punë, shpesh të shfrytëzuar, shkojnë të kërkojnë ushqim ose të shesin gjëra, aty ku janë mbeturinat. Është e vështirë. E ka fëmijë të tillë!

Kulturë e re përgjegjësie

“Duhet ta ndjeni veten të thirrur për të zhvilluar dhe për të transmetuar një kulturë të re”, inkurajon Françesku: “Kulturë të re, të bazuar mbi takimin ndërmjet brezave, mbi përfshirjen, dallimin e së vërtetës, së mirës dhe së bukurës; kulturë përgjegjësie, personale dhe kolektive, për të përballuar sfidat globale, si krizat mjedisore, sociale dhe ekonomike si dhe sfidën e madhe të paqes”.

"Ta përfytyrojmë paqen"

Në shkollë mund ta "përfytyroni paqen" - këmbëngul Papa - "domethënë të vendosni themelet e një bote më të drejtë dhe më vëllazërore, me kontributin e të gjitha disiplinave dhe me krijimtarinë e fëmijëve e të rinjve". “Por nëse në shkollë - shton duke folur lirisht - bëni luftë ndërmjet jush, nëse në shkollë ngacmoni vajzat dhe djemtë që kanë disa probleme, kjo është përgatitje për luftë, jo për paqe”. "Ju lutem, mos ngacmoni kurrë, a e keni kuptuar këtë?" - pyeti Francesku - "Po", përgjigjen djemtë në kor. E Papa këmbëngul: “Kurrë mos ngacmoni! Ta themi të gjithë së bashku! Hajt! Asnjëherë mos ngacmoni! Guxim e përpara. Punoni për këtë".

Një pedagogji që njeh dinjitetin e çdo njeriu

Në të njëjtën mënyrë, Jorge Mario Bergoglio e vë theksin mbi "një pedagogji që rrit themeloren dhe vë në qendër përvujtërinë, bujarinë dhe mikpritjen". “Pedagogjia e largët, “larg” nga njerëzit, nuk është e dobishme, nuk ndihmon”. Pedagogjia, siç kuptohet nga Papa, "është ftesë për të njohur dinjitetin e çdo personi, duke filluar nga ata që janë të refuzuar dhe të flakur skutash" dhe "për ta çmuar vlerën e çdo faze të jetës, përfshirë fëmijërinë".

Roli qendror i familjes

Familja ka një rol “qëndror dhe të pazëvendësueshëm” në këtë kuptim: “Familja është qendra, mos harroni” - nënvizon Papa duke u shkëputur nga teksti i shkruar. E më pas tregon anekdotën e një njeriu që një të dielë në drekë, në një restorant, pa një familje në tavolinën aty pranë - babai, nëna, djali dhe vajza - të gjithë me celularë, pa komunikuar fare me njëri-tjetrin. Ky zotëria dëgjoi diçka dhe iu afrua e i tha: “Po ju jeni familje, pse nuk flisni me njëri-tjetrin, po flisni kështu, është një gjë e çuditshme...”. E dëgjuan, i thanë të vejë në djall dhe vazhduan t'i bëjnë këto gjëra... Ju lutem, në familje flitet! Familja është dialog, dialog që të bën të rritesh”.

Një mësues i mirë është burrë a grua shprese

Shikimi i Papës, më pas, kaloi tek Jubileu, ngjarje që "ka shumë për t’i thënë botës së arsimit e edhe botës së shkollave". "Shtegtarë të shpresës" - tema e Vitit Shenjt - janë "të gjithë ata që kërkojnë kuptimin e jetës së tyre dhe gjithashtu ata që ndihmojnë të vegjlit të ecin në këtë rrugë". Një mësues i mirë është “burrë a grua shpresëdhënëse, sepse i kushtohet me besim dhe durim projektit të rritjes njerëzore”. Jo shpresës "naive", por "asaj që rrënjoset në realitet, e mbështetur nga besimi se çdo përpjekje arsimore ka vlerë" dhe se "çdo njeri ka një dinjitet dhe një thirrje që meriton të kultivohet".

Jo një shkollë "konteinerësh".

Nga ky këndvështrim, shkolla është pra mision themelor. Jo një "kontejner", por një vend ku të gjithë ata që jetojnë dhe punojnë atje - studentë, mësues, prindër, drejtues, personel - ecin së bashku. Në fund të fundit, kjo ishte intuita fillestare e shoqatave sot në audiencë me Papën. Intuita e “bashkimit” për të “përmirësuar shkollën, e cila për nga natyra e saj, është bashkësi, që ka nevojë për kontributin e të gjithëve”. “Themeluesit tuaj jetuan në kohë në të cilat vlerat e njeriut dhe të qytetarisë demokratike duhej të dëshmoheshin dhe të forcoheshin, për të mirën e të gjithëve; e edhe vlera e lirisë arsimore", kujtoi Papa. "Mos harroni kurrë nga vini, por mos ecni me kokën e kthyer pas, duke u penduar për kohët e mira të së shkuarës... Mendoni ndërkaq për të tashmen e shkollës, që është e ardhmja e shoqërisë, duke u përballur me një transformim epokal.

"Pakt ndërmjet shoqatave"

Gjithashtu - nxiti Papa Françesku - "mendoni për mësuesit e rinj, të cilët hedhin hapat e tyre të parë në shkollë e në familjet që ndihen të vetmuara në detyrën e tyre edukative". Çka nevojitet është një “pakt ndërmjet shoqatave”, që “ta dëshmojë më mirë fytyrën e Kishës në shkollë dhe për shkollën”. Prej këndej, një ftesë për shpresën që "kurrë nuk zhgënjen" e "kurrë nuk ndalohet" dhe inkurajimin për të ecur përpara "me besim". Pastaj përsëri pyetja: "Mos ngacmoni asnjëherë, a e kuptuat?".