Papa Fondacionit të Gardës Zvicerane: mbështetja juaj është e çmuar

Françesku pret në audiencë përfaqësuesit e organizatës që, prej 25 vitesh, mbështet anëtarët e trupit papnor dhe familjet e tyre si gjatë viteve të shërbimit në Vatikan, ashtu edhe pas kthimit të tyre në vendet e origjinës: është punë që kërkon durim e “rojet e kanë”. Jam në kontakt me disa prej tyre, rrinë shumë pranë Selisë së Shenjtë - kujton Papa.

R.SH. / Vatikan

U krijua 25 vjet më parë për të mbështetur Gardën Zvicerane që kryen shërbimin në Shtetin e Qytetit të Vatikanit e sot e feston këtë përvjetor me një shtegtim në Romë. Fondacioni Papnor i Gardës Zvicerane punon për familjet e trupit ushtarak, veçanërisht për "arsimimin dhe formimin e fëmijëve në institucione të përshtatshme arsimore", "siguron mjetet për të garantuar, për të përmirësuar dhe për të përditësuar profesionalizmin dhe metodat e punës, të pajisjeve dhe të infrastrukturës". Jep edhe ndihmë për ata që kthehen në vendin e tyre, përvojës në Vatikan. Papa Françesku u shpreh mirënjohjen anëtarëve të Gardës Papnore Zvicerane “për mbështetjen e tyre bujare” në këto njëzet e pesë vjet, me shpresë se “puna e tyre e vlerësuar” do të vazhdojë edhe në të ardhmen.

Rëndësia e bashkëpunimit

Papa Françesku theksoi sa i rëndësishëm është kontributi i Fondacionit të Gardës Papnore Zvicerane,"që rojet të kryejnë shërbimin e tyre të çmuar në mënyrën më efektive dhe për të mirën e të gjithëve" dhe nënvizoi se bashkëpunimi me Gardën Papnore zvicerane "është shembullor e tregon se asnjë realitet nuk mund të vazhdojë i vetëm".

Të gjithë duhet ta ndihmojmë dhe ta mbështesim njëri-tjetrin, e kjo vlen edhe për ju, për bashkësitë individuale, por edhe për të gjithë Kishën.

Puna e Gardës Papnore të Zvicrës

"Të ndihmosh Gardën Papnore zvicerane do të thotë të mbështesësh Pasardhësin e Pjetrit gjatë shërbesës së tij në Kishën universale" - shpjegon Papa - e, duke i falënderuar rojet për "shërbimin besnik" të tyre, këshillon që angazhimi i Fondacionit “të jetë i gjallëruar përherë nga fryma e besimit dhe e bamirësisë”:

Garda Zvicerane ka ndryshuar shumë në kohët e punës, por qëllimi i saj kryesor mbetet gjithnjë i njëjtë: të mbrojë Papën. E kjo do të thotë edhe të japë ndihmesën në pritjen e shtegtarëve të shumtë që vijnë nga të katër anët e botës e që dëshrojnë t’i takojnë”.

Papa Françesku ndalet me shaka në këtë detyrë të fundit të Gardës Zvicerane:

“Duhet durim e rojet e kanë! Gjë e bukur kjo, për ta: përsërisin gjëra, shpjegojnë... Një durim shumë i madh. Ju lumtë!”.

Rëndësia e familjes

Lidhur me fushat në të cilat është i përfshirë Fondacioni i Gardës Papnore Zvicerane, Papa ndalet tek ndihma që jepet për familjet e gardianëve të martuar me fëmijë, të cilët “janë shtuar” dhe nënvizon se “e mira e familjeve ka rëndësi themelore për Kishën dhe shoqërinë”.

Më pëlqen që martohen rojet; më pëlqen edhe që kanë fëmijë, që kanë familje. Kjo është shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme.

Papa me familje

Pastaj, përsa u përket atyre, që kthehen në vendet e origjinës në fund të punës në Vatikan, Françesku beson se disa prej tyre mbajnë lidhje të veçantë me Selinë e Shenjtë.

Kam kontakte me disa prej atyre që rrinë shumë, shumë afër Vatikanit, afër Kishës. Nganjëherë thërrasin në telefon, dërgojnë ndonjë gjë; kur kalojnë nëpër Romë, më vizitojnë. Kontakt i bukur, ky që kam.