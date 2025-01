Një i ri i Veprimit Katolik, i cili si çdo vit organizoi Karvanin e Paqes në Romë, lexon, pranë Papës, mesazhin në emër të të gjithë të rinjve: “Do të ishte dhuratë nëse të pushtetshmit e botës do të kalonin Portën Shenjte, duke menduar për të gjithë fëmijët viktima të dhunës: vetmitarë, të sëmurë të prekur nga lufta, e duke menduar për lotët e nënave, të baballarëve, gjyshërve dhe gjysheve”. Thirrja “për t’i bërë të heshtin armët "

R. SH. - Vatikan

Një i ri i Veprimit Katolik, i cili si çdo vit organizoi Karvanin e Paqes në Romë, lexon, pranë Papës, mesazhin në emër të të gjithë të rinjve: “Do të ishte dhuratë nëse të pushtetshmit e botës do të kalonin Portën Shenjte, duke menduar për të gjithë fëmijët viktima të dhunës: vetmitarë, të sëmurë të prekur nga lufta, e duke menduar për lotët e nënave, të baballarëve, gjyshërve dhe gjysheve”. Thirrja “për t’i bërë të heshtin armët".

Papa ëndrron me të rinjtë: "Të mëdhenjtë e Tokës kalojnë Portën Shenjte"

“Ëndrrën” e tregojnë të rinjtë, e Françesku e dëgjon: “të mëdhenjtë e Tokës”– krerë shtetesh, qeverish, kryeministra e ministra - “dorë për dore” përshkojnë Portën Shenjte të Jubileut, duke nisur, kështu, mesazhin universal të paqes dhe duke i bërë “të heshtin armët". Është një djalë nga Veprimi Katolik, mes qindra pjesëmarrësve në “Karvanin tradicional të Paqes”, ai që e lexon, në emër të të gjithë bashkëmoshatarëve të tij në Itali, këtë thirrje të cilën ata, si fëmijë, ua drejtojnë të rriturve. Të mëdhenj jo vetëm në moshë, por edhe në përgjegjësi ndaj fateve të botës.

"Karvani i Paqes" i ACR-së në Shën Pjetër

Përshëndetja pjesëmarrësve të "Karvanit të Paqes"

Françesku e ftoi të riun të ngjitet në pragun e dritares së Pallatit Apostolik dhe i kaloi mikrofonin. Fillimisht ai përshëndeti korin e zhurmshëm, që me muzikë, këngë dhe duartrokitje kaloi në “Karvan”, pikërisht nga rruga e Pajtimit, deri në Sheshin e Shën Pjetrit.

Të mbledhur së bashku që në mëngjes, “ju reflektuat – u tha Papa – për praninë e Jezusit në jetën tuaj, duke u dëshmuar bashkëmoshatarëve bukurinë e mikpritjes dhe të vëllazërisë. E tani të dëgjojmë këta të rinj të mirë, që duan të na thonë fjalën e tyre”.

Mesazhi i të rinjve

“I dashur Papa Françesku, faleminderit për këtë Vit Shenjt, i pari për shumë prej nesh” - filloi djaloshi - duke nënvizuar se “Porta Shenjte të bën të ndjesh dashurinë e Zotit”:

“Po mësojmë në bashkësitë tona se nuk mund të kalosh i vetëm nëpër portë, duhet ta bësh të paktën në çift, dorë për dore, me shokë, vëllezër e motra”.

Besimtarët në sheshin e Shën Pjetrit për Engjëllin

"Ëndrra" jubilare

"A mund të tregojmë një ëndërr?" - pyet i ftuari i Papës: "Këtë mëngjes, së bashku, ne të Veprimit Katolik për Fëmijët, kujtuam me zë të lartë dëshirën tonë për paqe. Sa bukur do të ishte sikur edhe të mëdhenjtë e dheut të kalonin dorë për dore nëpër Portën e Shenjtë. Është ëndërr, por por ne e besojmë. Do të ishte dhuratë, nëse do të shkelnin pragun e Portës së Shenjtë, duke menduar për të gjithë fëmijët që janë viktima të dhunës, të vetëm, të sëmurë a të prekur nga lufta e duke menduar për lotët e nënave, të baballarëve, gjyshërve dhe gjysheve”.

Papa e dëgjon me vëmendje, pastaj i hedh një sy letrës që ka në dorë djaloshi dhe preket sakaq nga "një shprehje shumë e bukur...": "Kështu ata do të mund t'i ulin armët në heshtje", lexon djali. "Do t’i bënin të heshtin armët", përsërit Papa, duke e bërë të tijin këtë urim kaq të dëshiruar.

Karvani i Paqes do të rikthehet rishtas në Romë

Të shtunën e ardhshme, më 18 janar, në një mbrëmësore lutjeje në Kishën e Shën Mërisë, në Ara Coeli, organizuar në bashkëpunim me Caritas-in dioqezan, do të kujtohet Shenjtori i ardhshëm, Pier Giorgio Frassati.

Mëngjesi i të rinjve

Përpara se të shkonin në Lutjen e Engjëllit, të rinjtë e Veprimit Katolik të Romës, me edukatorë, prindër dhe shokë të klasës nga shkollat ​​dhe famullitë e qytetit, morën pjesë në kortezhin që përshkoi rrugët e qendrës së kryeqytetit, shoqëruar me parrullën “Paqe në veprim!”. Në mëngjes u takuan në Santa Maria në Vallicella, e ashtuquajtura "Kisha e Re", ku i priste Kardinali Vikar Baldo Reina për një përshëndetje. Më pas morën pjesë në Meshën e Don Alfredo Tedesco-s, ndihmës dioqezan ACR dhe drejtor i Baritorisë Rinore të Romës. Në fund të kremtimit, nisën lojërat dhe skenografitë, më pas shëtitja drejt Bazilikës, Engjëlli me Papën, lutja dhe kalimi i Portës Shenjte. Gjithmonë dy nga dy, kurrë vetëm, si "miq dhe vëllezër".