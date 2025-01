Papa: dialogu dhe diplomacia për të ndërtuar paqen e qëndrueshme

Në një mesazh drejtuar pjesëmarrësve në Konferencën e VI Ndërkombëtare “Për ekuilibrin e botës”, në Havana (Kubë), nga 28 deri më 31 janar, Papa nënvizon se shpresa “na ndihmon të bashkëndajmë vuajtjet, vështirësitë, zhgënjimet dhe frikërat që shoqërojnë jetën e çdo njeriu dhe të çdo shoqërie”. Ne duhet të mësojmë “të bashkëndajmë me të varfërit” dhe “të hapemi për të pritur me bujari të tjerët", për të "kontribuar, kështu, me atë që jemi dhe kemi për të mirën e përbashkët"

R. SH.– Vatikan

Sot është e nevojshme të punojmë me vendosmëri“në mënyrë që shpresa, e cila na jepet nga besimi dhe dashuria e Jezu Krishtit dhe për këtë arsye e bazuar në dashuri, ” të përkthehet në paqe për botën“dhe të jetë e nevojshme të braktiset logjika e dhunës” dhe të angazhohet në dialog dhe diplomaci "për të ndërtuar me guxim dhe hapësira krijimtarie hapësira negociatash që synojnë paqen e qëndrueshme. Kështu shkruan Papa enë një mesazh drejtuar pjesëmarrësve të Konferencës së VI Ndërkombëtare për Bilancin në Botë, e cila u hap dje më 28 janar në Havana të Kubës dhe do të përfundojë më 31 janar.

Në mesazh, Papa paralajmëron se asnjë përpjekje nuk do të ketë sukses “nëse nuk arrin të bëjë çdo njeri, që pengohet të hapet ndaj jetës me entuziazëm, për shkak të ritmit të furishëm të ekzistencës, frikës për të ardhmen, mungesës së sigurisë së punës dhe mbrojtjes adekuate sociale, nga modelet sociale axhenda e të cilave diktohet nga ndjekja e fitimit dhe jo nga kujdesi për marrëdhëniet, të mund të shikojë nga e ardhmja me shpresë.

Institucionet dhe shoqëria janë të përkushtuara ndaj të gjithëve

Për Atin e Shenjtë Françesku “të gjitha iniciativat që synojnë të hapin rrugë për shumë vëllezër dhe motra që jetojnë në kushte të vështira, pavarësisht nga shkaqet, duhet të vlerësohen. Institucionet dhe e gjithë shoqëria “me bashkëpunimin e të gjithë agjentëve socialë” duhet të ndërmarrin “iniciativa dhe rrugë që rivendosin besimin e tyre tek vetja dhe tek shoqëria”, sugjeron Papa, duke nënvizuar se “të varfërit dhe të sëmurët, të rinjtë dhe të moshuarit, migrantët dhe njerëzit e zhvendosur, përfshirë ata që janë të privuar nga liria” duhet të vendoset në qendër. “Askush të mos përjashtohet dhe të gjithë duhet të shohin dinjitetin e tyre njerëzor të respektuar”, kërkon Papa, duke rekomanduar, për më tepër, që “vullnetarë dhe profesionistë të angazhuar në fusha të tilla “të kenë gjithmonë mjetet e duhura për të çuar përpara këtë inkurajim në emër të gjithë njerëzimit”.

Mos e lini veten të pushtoheni nga e keqja

Në mesazh, Papa , duke përmendur Bullën Spes non confundit, kujton se deshi t'ia kushtonte shpresës këtë Vit Jubilar, “- vit hiri” dhe si “një rast të volitshëm për të rivendosur paqen dhe vëllazërinë sociale, përmes faljes dhe pajtimit”. Dhe për këtë arsye në vetë Bullën e shpalljes së Vitit Jubilar, janë propozuar një sërë shenjash dhe pika referimi që na kujtojnë shpresën “në nivelin social dhe kulturor” për të rizbuluar “këtë virtyt të çmuar” në realitetin e sotëm, duke i kushtuar vëmendje shumë të mirave që janë të pranishme në botë, në mënyrë që të mos biem në tundimin për ta konsideruar veten të pushtuar nga e keqja dhe dhuna”.

Bashkëmdarja e vuajtjeve dhe vështirësive me të tjerët

Pikërisht “shpresa është një vlerë shumë e përshtatshme për forumin që po mbahet në kryeqytetin kuban, i cili synon të jetë i hapur, plural dhe multidisiplinar, duke shqyrtuar ” arsyet që lëvizin zemrën e njeriut“, vëren Papa Françesku. Shpresa e cila, siç lexojmë në Letrën Enciklike Dilexit nox, na bënë të gatshëm për të bashkëndarë vuajtjet, vështirësitë, zhgënjimet dhe frikën që shoqërojnë jetën e çdo njeriu dhe çdo shoqërie“.

Prandaj, duhet “të njohim imazhin e Zotit në çdo burrë dhe grua”, vazhdon Françesku, duke nxitur “të jemi vëllezër e motra dhe pjesë e familjes njerëzore, anëtarë të familjes së bijve të Zotit”. Dhe këtë “edhe jashtë sferës së fesë”, sepse të gjithë “janë të thirrur ta jetojnë vëllazërimin falas e pa asnjë interes, pa harruar se gjithçka që bëjmë për të tjerët na përket edhe neve, si individë dhe si shoqëri”. “Le ta nxjerrim këtë mësim nga dashuria - nxit Papa në mezazhin e tij - duke ndërtuar shpresën në atë ekuilibër që kërkon t'u garantojë të gjithëve atë që u nevojitet”. Për këtë arsye, përfundon Ati i Shenjtë, duhet të mësojmë “për të bashkëndarë me të varfërit” dhe “për t'u hapur ndaj të tjerëve me pritje bujare, në mënyrë që të dimë të kontribuojmë, kështu, me atë që jemi dhe kemi për të mirën e përbashkët”.