Papa: shoqëria vëllazërore di t’i bëjë vend çdo paaftësie e ligështie

Papa priti në audiencë organizatorët e projektit Écoles de Vie(s), të frymëzuar nga Pakti Global Arsimor: vetëm duke e rikthyer njeriun në qendër të jetës do të mund të ndërtojmë një shoqëri vërtet të drejtë dhe solidare, veçanërisht për të rinjtë.

R.SH. / Vatikan

Themeluesit e projektit e quajnë edukim “i humanizuar”. Edukim “që nuk kufizohet me transmetimin e njohurive, por kërkon të formojë burra dhe gra të aftë për dhembshuri e dashuri vëllazërore”- vuri në dukje Papa në fjalën drejtuar organizatorëve të nismës. Ishte e para nga tri audiencat e mëngjesit, gjatë të cilës Papa Françesku u takua me drejtuesit e "Écoles de Vie(s)" (Shkolla e Jetës), një grup që nisi punën në fushën e arsimit, i frymëzuar nga vizioni i Paktit Global Arsimor, propozuar nga vetë Papa, në të cilin çdo rrugë zhvillohet në emër të gjithëpërfshirjes.

Zhvillimi i potencialit të të rinjve

Duke i mirëpritur të gjithë me brishtësinë e tyre - pohoi Papa Françesku, “ju mishëroni atë Kishë në dalje, që kam shpresuar shpesh, kishë e hapur dhe mikpritëse, e aftë për t'iu afruar të gjithëve, për të shëruar plagët e atyre që vuajnë, për t’i ledhatuar butësisht ata që nuk e njohin dashurinë dhe për t’i ngritur përsëri në këmbë, ata që kanë rënë përtokë”.

Veçanërisht të rinjtë, pavarësisht kufizimeve të tyre, janë plot me potencial të padyshimtë. Jemi thirrur të krijojmë hapësira ku ata mund të shprehen plotësisht.

Me stilin e Ungjillit

Stili i Écoles de Vie(s)” - kujtoi Papa - është i njëjtë me Ungjillin, me mësimin shoqëror të Kishës, sipas të cilit “çdo njeri, sado i brishtë, është bartës i një vlere të brendshme” dhe “çdo jetë njerëzore ka një dinjitet të patjetërsueshëm”, dhuratë nga Zoti “që duhet pritur me dashuri dhe respekt”.

Në këtë vit jubilar të shpresës, ju inkurajoj të ngulmoni me vendosmëri, sepse vetëm duke i rikthyer njeriut qendërsinë, duke integruar përmasat e tij shpirtërore, do të mund të ndërtojmë një shoqëri vërtet të drejtë dhe solidare.

Nisma juaj - përfundoi Papa Françesku - "u rikthen njerëzve të përjashtuar nga paaftësia a brishtësia, vendin e tyre brenda bashkësisë vëllazërore dhe gazmore". Angazhimi juaj “frymëzoftë nisma të tjera në favor të më të ligshtëve e veprimtaria juaj haptë perspektiva të reja për edukim të gjithanshëm, për të cilin brezat e rinj kanë nevojë të ngutshme”.