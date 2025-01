E diela e Fjalës së Zotit: më 26 janar, kremtimi i Papës në Shën Pjetër

Dita u themelua në vitin 2019 nga Françesku për të kujtuar rëndësinë e Shkrimit Shenjt. Ka si moto një fragment marrë nga psalmi 119: "Shpresoj në Fjalën Tënde". Në fund të meshës, do të shpërndahet një kopje e Ungjillit sipas Lukës

R.SH. – Vatikan

26 janari 2025 do të jetë e Diela e gjashtë e Fjalës së Zotit, e kremte e themeluar nga Papa Françesku më 30 shtator 2019, për të kujtuar rëndësinë e Shkrimit Shenjt. Motoja e këtij viti është marrë nga Psalmi 119: “Shpresoj në fjalën Tënde”. Papa do të kryesojë meshën në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan, në orën 9.30. Në fund të liturgjisë, të pranishmëve do t’u shpërndahet Ungjilli sipas Lukës.

Mbështetja e besimtarëve në përtëritjen e tyre shpirtërore

Gjatë kremtimit, Papa do t'u japë shërbesën e Lektoratit dyzet besimtarëve laikë, burra e gra, të ardhur nga kombe të ndryshme: 4 nga Shqipëria, 3 nga Argjentina, 5 nga Austria, 1 nga Bolivia, 4 nga Brazili, 5 nga Filipinet, 1 nga Islanda, 6 nga Italia, 5 nga Meksika, 1 nga Polonia, 5 nga Sllovenia. Secilit prej tyre, sipas ritit, do t'i jepet një kopje e Biblës. Për të mbështetur besimtarët në përtëritjen e tyre shpirtërore dhe në thellimin e Fjalës së Hyjit, Seksioni për Çështjet Themelore të Ungjillëzimit në Dikasterin vatikanas për Ungjillëzimin ka vënë në dispozicion online, në gjashtë gjuhë, një doracak liturgjiko-baritor falas, që mund të merret nga faqja zyrtare “evangelizatio.va”. Është mjet, që bën propozime për të nxitur takimin e thellë me Fjalën e Zotit në bashkësi, në familje, në jetën e përditshme. Përfshin edhe artikuj, meditime, tekste për Adhurimin Eukaristik dhe këshilla baritore.

Si të merrni pjesë në meshë

E diela e Fjalës së Zotit, e cila kremtohet për herë të gjashtë, është rast i rëndësishëm për të krishterët, që të ripërtërijnë angazhimin e tyre për të lexuar dhe për të medituar mbi Biblën, mjet themelor për shtimin e fesë dhe për zhvillimin e jetës shpirtërore, mjet shprese për besimtarët e gjithë botës. Biletat për të marrë pjesë në Meshën e Shenjtë mund të merren në Pikën e Informacionit të Jubileut 2025, që ndodhet në Via della Conciliazione n. 7, duke filluar nga e enjtja, 23 janar. Kujtojmë se biletat janë të kufizuara në numër e do të shpërndahen derisa të mbarojnë.