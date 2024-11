Papa: të lutemi për Valencian dhe popullatat e tjera të Spanjës, që po vuajnë

Në Lutjen e Engjëllit të Zotit, Papa kujtoi edhe një herë qytetin spanjoll të shkatërruar nga stuhia Dana. U kërkoi besimtarëve mobilizim në radhë të parë shpirtëror përballë kësaj tragjedie: "Çfarë bëj unë për Valencian? Të lutem? A të ofroj diçka?". Numri i viktimave ka arritur në 210 të vdekur, rreziku i përhapjes së infeksioneve vijon për shkak të bllokimit të kanalizimeve dhe mungesës së ujit të pijshëm

R.SH. / Vatikan

Në fund të lutjes së Engjëllit të Zotit këtë të diel, 3 nëntor, Papa kujtoi popullsinë e Valencias, të gjunjëzuar nga stuhia katastrofike Dana, e cila shkaktoi rreth 210 të vdekur (numri i të vdekurve u rrit dje) dhe një sasi të pallogaritshme dëmesh, ndërsa rreziku i infeksioneve përhapet edhe për shkak të mungesës së ujit të pijshëm dhe kanalizimeve të tejmbushura:

“Të vazhdojmë të lutemi për Valencia-n dhe popujt e tjerë të Spanjës që po vuajnë kaq shumë këto ditë”.

"Çfarë të bëj unë për Valencian?"

Françesku u lut për Valencian edhe më 1 nëntor, duke siguruar afërsinë e tij dhe duke kërkuar atë të të gjithëve. “Zoti i ndihmoftë ata që vuajnë dhe ata që ndihmojnë”, theksoi Papa. Ditët e fundit i telefonoi personalisht ipeshkvit të Valencias, Enrique Benavent Vidal ndërsa më parë u dërgoi një video-mesazh të gjithë banorëve të qytetit spanjoll për të përsëritur lutjen e tij. Sot, një mendim i ri. Duke marrë frymëzim nga katekizmi që i kushtohet tërësisht dashurisë ndaj Zotit dhe të afërmit, ashtu si zemra është pikëmbështetja e gjithë besimit të krishterë, Papa i thirri besimtarët në një lloj mobilizimi, para së gjithash shpirtëror, përballë tragjedisë që goditi Spanjën:

Çfarë të bëj për njerëzit e Valencias? Ju lutem? A ofroj diçka? Mendoni për këtë pyetje!

Shtohet numri i viktimave

Numri i viktimave në Valencia dhe provincë ndërkohë u shtua të shtunën, 2 nëntor, duke arritur në 210 vdekje, sipas numërimit të fundit të siguruar nga Qendra e Urgjencës së Generalitat. Ka edhe tetë persona të tjerë që kanë vdekur, në krahasim me numërimin e mëparshëm, me 202 persona që nga e premtja. Të dhënat, megjithatë, janë provizore pasi procesi i ngritjes dhe identifikimit të trupave vazhdon, si pjesë e procedurës për viktimat e shumta të aktivizuara që nga mbrëmja e së martës. Trupat e pajetë të personave të parë të mbytur nga Dana dhe të identifikuar mbërritën këtë të shtunë në një nga pavionet e Feria Valencia, zonë e ruajtur nga ushtria e UME dhe Policia Kombëtare. Një javë më parë, Mbrojtja Civile raportoi se një grua shpëtoi e gjallë pasi kaloi tre ditë e bllokuar në një makinë të lënë në fund të një nënkalimi në Benetússer.

Ndërkohë, vala e solidaritetit, me mijëra njerëz që lëvizin drejt zonave më të prekura nga përmbytjet në Komunitetin Valencias, ka vijuar gjatë gjithë ditës së djeshme. Dy elementë të rinj i janë shtuar procesionit të vullnetarëve që udhëtojnë çdo ditë në jug të zonës metropolitane të Valencias për të luftuar baltën, të armatosur me lopata, fshesa dhe raketa, doreza dhe maska, pjesë themelore të uniformës, për t'u mbrojtur nga problemet e mundshme të shërbimeve higjienike marrë nga uji i ndenjur.

Përmbytjet në Spanjë, Caritas mbështet komunitetet e prekura. Numri i të vdekurve rritet

Caritas mbështet komunitetet e prekura. Është rritur numri i të vdekurve. Koordinohet i gjithë Caritas-i dioqezan për t'iu përgjigjur urgjencës në zonat e vendit të prekura nga Dana: "Angazhim i të gjithë rrjetit në famulli, dioqeza, ...”.

Alarm për infeksion

Nga Departamenti i Shëndetësisë i Rajonit të Valencias është përhapur alarmi për popullatat e përmbytura: “Kujdes me ujin që pini dhe ushqimin që hani sepse mund të jetë i ndotur”, lexojmë në një deklaratë ku nënvizohet se “mungesa e aksesit në sistemet e ujit të pijshëm dhe kanalizimeve të tejmbushura "mund të inkurajojë përhapjen e patogjenëve". Sipas një eksperti, të cituar nga El Mundo, infeksionet që mund të rriten më shpesh në situata të tilla si ato të përjetuara nga popullatat e prekura nga Dana "janë ato që lidhen me gëlltitjen e ujit ose ushqimit të kontaminuar, ato të shkaktuara nga patogjenë si E. coli. Salmonela, Shigella, etj., të cilat mund të shkaktojnë gastroenterit me ashpërsi më të madhe ose më të vogël".

Ashpërsia e infeksionit nuk ndikohet vetëm nga sasia e baktereve të gëlltitura, por edhe nga gjendja shëndetësore e të prekurit, sqaron ai. “Nëse është një person që ka mbrojtje të ulët, është i imunosupresionuar për ndonjë arsye, shumë i moshuar ose ka të bëjë me fëmijë shumë të vegjël, mund të ketë simptoma më serioze”.