Papa themelon Komitetin Papnor për Ditën Botërore të Fëmijëve

Organizmit të ri të Vatikanit, themeluar sot me një Kirograf, Françesku i jep detyrën e kujdesit për animacionin kishtar dhe organizimin baritor të ngjarjes vjetore kushtuar të vegjëlve. Atë Enzo Fortunato emërohet kryetar

R.SH. – Vatikan

Dikur, në kohë të lashta, fëmijët, që konsideroheshin "ende jo burra", u jepnin bezdi të rriturve. Ndodhte kështu edhe në kohën e Krishtit, me rabinët që mezi i toleronin. Por, Jezu Krishti tregonte "simpati të madhe për ta" dhe "jo vetëm që nuk bezdisej, por i propozonte si modele dishepulli, pasi 'mbretëria e Hyjit u përket atyre që janë si ata'”.

Atë Fortunato, kryetar i organizmit papnor

Kështu fillon Kirografi me të cilin Papa, sot, më 20 nëntor, themelon Komitetin Papnor për Ditën Botërore të Fëmijëve, organizëm i ri i Vatikanit, që do të varet drejtpërdrejt nga Ati i Shenjtë. Detyra e tij do të jetë kujdesi për "animacionin kishtar dhe organizimi baritor i Ditës Botërore të Fëmijëve", siç përcaktohet në nenin e parë të Statutit. Në krye të Komitetit, Papa caktoi françeskanin, atë Enzo Fortunato, deri tani koordinator i Ditës Botërore.

Kisha, zëri dhe mbrojtësja e të drejtave të fëmijëve

Nëse "statusi shoqëror i fëmijëve, gjatë historisë së njerëzimit, ka qenë objekt i ripërpunimeve të shumta teorike dhe praktike", sot - shkruhet në Kirograf - "qenia njerëzore, që kur është fëmijë, është subjekt i të drejtave të patjetërsueshme, të pacënueshme dhe universale”. Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve është "përgjegjësi serioze e prindërve, e bashkësisë civile dhe e Kishës", e cila, nga ana e saj, e konsideron atë si "detyrë dhe si formën e parë të bamirësisë", duke u bërë, me “autoritetin” e saj, zëri i “të drejtave të ‘të pambrojturve’, siç janë ende sot shumë fëmijë”, veçanërisht “përballë përhapjes së dhunës dhe rreziqeve, që shkelin jetën dhe dinjitetin e fëmijërisë”.

"E drejta për të qenë i rrethuar me dashuri"

Duke përmendur shën Gjon Palin II, që shkruante se “njeriu nuk mund të jetojë pa dashuri”, Papa Françesku nënvizon se fëmijët kanë nevojë për kujdesin e prindërve e të familjes, për sigurinë se rrethohen me dashuri, edhe kur nuk kanë prindër, pasi kështu mund të zbulojnë identitetin e tyre; kanë të drejtë të kenë një emër, një familje e një kombësi, të respektohen e të kenë kushte dinjitoze jetese e edukimi.

Dita Botërore e Fëmijëve, 5 pika

Në pjesën qendrore të Kirografit, Papa përmbledh në 5 pika qëllimet, që e shtynë të themelojë Ditën Botërore të Fëmijëve, e cila do të kremtohet si në nivelin e "Kishës universale", ashtu edhe në "Kishat e veçanta". Pika e parë është t'u jepet zë të drejtave të të vegjëlve, duke pasur "të njëjtën vëmendje, që kishte Jezusi ndaj tyre". Bashkësia e krishterë, kërkon Françesku në pikën e dytë, duhet të jetë “një komunitet edukativ, në gjendje të ungjillëzohet nga zëri i të vegjëlve". Së treti, Kisha universale, siç nënvizon Ati i Shenjtë, duhet "të vishet me ndjenjat e të vegjëlve", që të bëhet shtëpi mikpritëse dhe e banueshme për të gjithë, duke filluar nga fëmijët. Në pikën e katërt, Papa kërkon që fëmijët ta njohin dhe ta duan Jezusin "gjithë e më shumë", sipas trashëgimisë së fesë dhe traditave të Kishës dhe së fundi, "të vihet në dukje, si në përgatitjen katekistike ashtu edhe në kremtime, se Kisha është nënë".