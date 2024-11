Papa, në Mianmar të heshtin armët dhe të nisë dialogu i sinqertë

Myanmar, një fushë e minuar (AFP or licensors)

Gjatë lutjes së Engjëllit të Tënzot, mendimet e Françeskut u drejtuan nga vendet e copëtuara nga lufta, nga shteti i Azisë Juglindore dhe popullsia e tij, që vuan nga luftimet, e "veçanërisht nga më të rrezikuarit: fëmijët, të moshuarit, të sëmurët, refugjatët, përfshirë edhe Rohingyat". E më pas, lutja për Ukrainën, Palestinën, Izraelin, Libanin, Sudanin

R. SH. - Vatikan

Dialogu dhe përfshirja e të gjithëve janë hapat e nevojshme për të arritur paqen. Kështu Françesku, në përshëndetjet e tij pas lutjes së Engjëllit, i ftoi edhe një herë besimtarët e mbledhur në Sheshin e Shën Pjetrit që të mos e i heqin sytë nga ata që vuajnë pasojat e konflikteve. Si ai, që po copëton Mianmarin i cili nesër, 25 nëntor, përkujton përvjetorin e grevës së parë universitare të vitit 1920.

Nesër Mianmari kremton festën kombëtare në kujtim të protestës së parë studentore, që e çoi vendin drejt pavarësisë dhe në perspektivën e një sezoni paqësor e demokratik, për materializimin e të cilit luftohet edhe sot. Shpreh afërsinë time me të gjithë popullsinë e Mianmarit, në veçanti me ata që vuajnë nga luftimet e vazhdueshme, posaçe me më të rrezikuarit: fëmijët, të moshuarit, të sëmurët, refugjatët, përfshirë Rohingya-t. I bëj thirrje të përzemërt të gjitha palëve të përfshira, që t’i ulun armët dhe të hapin një dialog të sinqertë, gjithëpërfshirës, tëi aftë për të siguruar paqe të qëndrueshme.

Me një përshëndetje të veçantë për shtegtarët, që mbërritën në Romë nga Malta, Izraeli, Sllovenia dhe Spanja, si dhe nga dioqezat e Mostarit dhe Trebinjës, në Bosnje dhe Hercegovinë, Papa përsëriti kërkesën e tij të pareshtur për lutje, në mënyrë që të arrihet paqja në Palestinë, Izrael, Liban e Sudan.