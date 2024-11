PAPA

Papa do të kryesojë nesër ritet e fundit në funeralin e kard. Ayuso

Salla e Shtypit e Selisë së Shenjtë njoftoi sot se funerali i kardinalit Miguel Ángel Ayuso Guixot do të kremtohet nesër, 27 nëntor, në orën 14.00, në altarin e katedrës së Bazilikës së Shën Pjetrit dhe do të kryesohet nga dekani i Kolegjit Kardinalor, kardinali Giovanni Battista Re. Papa Françesku do të kryesojë ritin e 'Ultima Commendatio' dhe të 'Valedictio'. Ngushëllimet e Imamit të madh të Al-Azharit për kryetarin e Dikasterit për Dialogun Ndërfetar

R.SH. – Vatikan Varrimi i kardinalit Miguel Ángel Ayuso Guixot do të kremtohet nesër, 27 nëntor, në orën 14.00, në altarin e katedrës së Bazilikës së Shën Pjetrit, në Vatikan. Salla e Shtypit e Selisë së Shenjtë njoftoi sot se mesha do të kryesohet nga dekani i Kolegjit Kardinalor, kardinali Giovanni Battista Re. Në fund të kremtimit eukaristik, Papa Françesku do të kryesojë ritin e 'Ultima Commendatio' dhe të 'Valedictio'. Ngushëllimet e Imamit të madh të Al-Azharit Ngushëllimet për vdekjen e kardinalit erdhën edhe nga bota islame e pikërisht nga universiteti prestigjioz i Al-Azharit. Në një mesazh, Imami i madh Ahmad Al-Tayyeb shprehu "ngushëllimet e tij më të thella Papës Françesku, Papës së Kishës Katolike, për ndarjen nga jeta të kryetarit të Dikasterit për Dialogun Ndërfetar”. Ai i lutet "Zotit të Gjithëpushtetshëm t'i japë durim dhe ngushëllim familjes, të afërmve dhe të dashurve të të ndjerit". Kardinali Ayuso, nënvizon Imami, "ishte model i shquar i shërbimit të përkushtuar ndaj njerëzimit" dhe ka bërë "përpjekje të rëndësishme në promovimin e marrëdhënieve me myslimanët në përgjithësi, si edhe me Al-Azharin e me Këshillin e Pleqve Myslimanë (MCE) në veçanti”. Al-Tayyeb njeh rolin qendror në "përhapjen e Dokumentit mbi Vëllazërimin Njerëzor gjatë shërbimit të tij në Vatikan dhe kontributin e tij në Komitetin e Lartë të Vëllazërimit Njerëzor”.