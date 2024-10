PAPA

Papa, të dielën, në Ditën Misionare, do të shpallë 14 shenjtorë të rinj

"Të dielën e ardhshme do të kremtojmë Ditën Misionare Botërore dhe do të shenjtëroj katërmbëdhjetë të lumë, katërmbëdhjetë shenjtorë të rinj. Ju ftoj të njiheni me këta shenjtorë të rinj dhe kërkoni ndërmjetësimin e tyre pranë Zotit, pasi ata janë një dëshmi e qartë e veprimit të Shpirtit Shenjt Zot në jetën e Kishës”

R.SH. / Vatikan "Të dielën e ardhshme do të kremtojmë Ditën Misionare Botërore dhe me këtë rast do të shenjtëroj katërmbëdhjetë të lumë, katërmbëdhjetë shenjtorë të rinj. Ju ftoj të njiheni me këta shenjtorë të rinj dhe të kërkoni ndërmjetësimin e tyre pranë Zotit, pasi ata janë një dëshmi e qartë e veprimit të Shpirtit Shenjt Zot në jetën e Kishës”, tha Papa Françesku në spanjisht gjatë audiencës së sotme të përgjithshme, në përshëndetjet drejtuar shtegtarëve të pranishëm në takimin e sotëm me Atin e Shenjtë.