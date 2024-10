Papa pret në audiencë Presidenten e Parlamentit Evropian Metsola

Dje Papa Françesku takoi eksponenten politike malteze për pak më shumë se 30 minuta, në Bibliotekën e Pallatit Apostolik të Vatikanit. Pas bisedimeve, shkëmbimi tradicional i dhuratave.

R.SH. / Vatikan

Papa Françesku priti dje paradite në audiencë, Presidenten e Parlamentit Evropian Roberta Metsola, pak pas orës 9 të mëngjesit, në Bibliotekën e Pallatit Apostolik të Vatikanit. Takimi zgjati rreth 30 minuta. Në fund të bisedës, Papa i dhuroi mysafires së tij skulpturën prej terrakote “Tenderness and Love”, një kopje e Mesazhit të këtij viti për Paqen dhe vëllime me dokumente papnore.

Presidentia Metsola i ofroi Papës një tabaka qeramike të zbukuruar me partiturën e "Odës së Gëzimit" të Ludwig van Beethoven, himn zyrtar i Bashkimit Evropian.

Skulptura “Tenderness and Love”, vepër e Silvia Ghirlanda, me drejtimin artistik të Michele Palazzettit, shpreh mesazhin e dashurisë dhe të mbrojtjes së krijimit, frymëzuar nga mësimet e Françeskut. Në veçanti, nga fjalët e predikimit të 19 marsit 2013, në Meshën e fillimit të papnisë:

"Ta ruaj krijimin çdo burrë dhe çdo grua me një vështrim butësie e dashurie, do të thotë të hapë horizontin e dritës e, me një çarje drite në mes të shumë reve, të sjellë ngrohtësinë e shpresës". Skulptura portretizon në njërën anë figurën e Shën Françeskut të Asizit, simbol i paqes dhe respektit për njerëzimin dhe natyrën, e nga ana tjetër, pamjen e një bote të kërcënuar nga ndotja.