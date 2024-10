Papa: në sport, kultivoni vlerat e qëndresës, miqësisë dhe solidaritetit

Françesku pret në audiencë, në Pallatin Apostolik, atletët dhe anëtarët e Shoqatës Austriake të Skive, një federatë sportive e themeluar në vitin 1905: "Jepni kontributin tuaj për një botë më vëllazërore, mes mrekullive të natyrës së vendit tuaj"

R.SH. – Vatikan

“Qëndresë, sinqeritet, miqësi, solidaritet”. Këto janë vlerat karakteristike të sportit, që Papa u kërkoi t’i kultivojnë sportistëve dhe anëtarëve të Shoqatës Austriake të Skive, që i priti sot paradite në Vatikan, me rastin e Kampionatit Botëror të Skive 2025. Grupi shoqërohej nga kryeipeshkvi i Salzburgut, imzot Franz Lackner.

Natyra e pasur e Austrisë

“Ski Austria” është një nga federatat më të vjetra sportive, themeluar në vitin 1905, me seli në Innsbruck. Ajo promovon aktivitete të ndryshme, veçanërisht, kujdeset për arritjen e rezultateve të shkëlqyera nga sportistët, në nivel kombëtar. Vërtet, Austria është vend me traditë të madhe si në skitë alpine, ashtu edhe në ato nordike. Papa e kujtoi këtë në fillim të përshëndetjes së tij të shkurtër: “Atdheu juaj, i pasur me male madhështore, ofron mundësi të shkëlqyera për sportet alpine”.

Papa me imzot Lackner

Sporti vëllazëron

Më pas, Papa i inkurajoi të pranishmit “të kultivojnë gjithnjë, në impenjimin e tyre, vlerat e natyrshme, vlerat e veçanta të sportit: qëndresën, sinqeritetin, miqësinë, solidaritetin”. Në këtë mënyrë, nënvizoi Papa, “ju jepni kontributin tuaj për një botë më vëllazërore, sepse sporti vëllazëron, për të kënduar, në mes të mrekullive të natyrës së vendit tuaj, himnin e lavdit për Krijuesit”.

Kërkesa për lutje

Françesku ua besoi të gjithë të pranishmit engjëjve mbrojtës, në mënyrë që ata "t’ju mbrojnë nga çdo rrezik". “Lutem për ju dhe ju lutuni për mua”, shtoi ai, duke u folur së fundi në gjermanisht: “Ich bete für Sie, beten Sie für mich: Diese Arbeit ist nicht einfach! Vielen Dank. (Unë lutem për ju, ju lutuni për mua: kjo punë nuk është e lehtë! Faleminderit)”.