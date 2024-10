Papa, 7 tetori ditë e lutjes dhe agjërimit për paqe

'Të dielën në Bazilikën e Shën Marisë së Madhe, në Romë, urata e rruzares shenjte dhe lutja drejtuar Virgjrën Mari për të kërkuar dhuratën e paqes në botë'

R.SH. / Vatikan

“Për të kërkuar, nëpërmjet ndërmjetësimit të Shenjtës Mëri, dhuratën e paqes, të dielën e ardhshme do të shkoj në Bazilikën e Shën Marisë së Madhe, në Romë, ( Basilica di Santa Maria Maggiore) ku do të recitoj Rruzaren e Shenjtë dhe do t'i drejtohem Virgjrës Mari me një lutje të përgjëruar për këtë qëllim; nëse është e mundur, ju kërkoj edhe ju, anëtarë të Sinodit, të bashkoheni me mua në atë rast.

Dhe, një ditë më vonë, më 7 tetor, i kërkoj të gjithëve të jetojnë një ditë lutjeje dhe agjërimi për paqen në botë”, tha Papa Françesku në fund të predikimit të Meshës së sotme kremtuar në Sheshin e Shën Pjetrit, në Vatikan, me rastin e hapjes së Sinodit të Ipeshkvijve.

“Vëllezër dhe motra, ta rifillojmë këtë rrugëtim kishtar me një vështrim drejt botës, sepse komuniteti i krishterë është gjithmonë në shërbim të njerëzimit, për t’u shpallur gëzimin e Ungjillit të gjithëve. Ka nevojë për të, sidomos në këtë orë dramatike të historisë sonë, ndërsa erërat e luftës dhe zjarret e dhunës vazhdojnë të përçajnë popuj dhe kombe të tëra”, tha ai Papa.