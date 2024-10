Katedra e Shën Pjetrit, në ekspozitë, në Bazilikën e Vatikanit

Froni prej druri, simbol i epërsisë së Princit të Apostujve, i nxjerrë nga "relikuari" i tij monumental prej bronzi të praruar për të lejuar punën në funksion të Jubileut, mund të admirohet në Altarin e Rrëfimit nga e diela, 27 tetor, në fund të meshës kryesuar nga Papa për përfundimin e Sinodit, e para me baldakinin e zbuluar pas restaurimit. Selia e lashtë do të qëndrojë për nderimin e besimtarëve deri më 8 dhjetor

Duke hyrë në navatën kryesore të Bazilikës së Shën Pjetrit, në Vatikan, mbetesh i mahnitur nga përmasat e pafundme të kësaj hapësire. Papritur gjithçka duket se bëhet më e vogël, e ne kemi një perceptim tjetër për gjërat që na rrethojnë, sikur të ishim përballë një vepre madhështore të natyrës. Arkitektura, megjithatë, ka rendin e vet dhe vështrimi tërhiqet menjëherë nga dy pika të spikatura të hapësirës së brendshme: altari i Katedrës, në pjesën e pasme të bazilikës, dhe altari papnor, me baldakinin mbi varrin e Shën Pjetrit. Ky i fundit, gjatë Meshës për përfundimin e asamblesë së përgjithshme të zakonshme të XVI të Sinodit të Ipeshkvijve, nesër më 27 tetor, në orën 10, do të përurohet pas nëntë muaj restaurimi.

Të kumtohet Ungjilli dhe të edukohet populli i Zotit

Altari i Katedrës dhe baldakini i referohen patronazhit të bazilikës dhe i ofrojnë shikuesit të vëmendshëm një çelës për të kuptuar. Jo vetëm që janë vepër e të njëjtit artist, Gian Lorenzo Berninit, por është vetë autori i tyre që i lidh me njëri-tjetrin. Që në çastin kur hyni në bazilikë, duket qartë se tenda monumentale prej bronzi inkuadron në perspektivë edhe altarin e Katedrës së Shën Pjetrit, që ndodhet në absidë. Dhe nuk është rastësi. Ndërsa altari papnor mbi varrin e Apostullit, mbi të cilin - si mbi një shkëmb - Krishti premtoi të themelonte Kishën e tij, i referohet origjinës, Kishës primitive që u ngrit nga dëshmia e martirëve - dhe kjo është arsyeja pse quhet edhe altari i rrëfimit – Katedra na kujton detyrën e parë të pasardhësve të Pjetrit: shpalljen e Ungjillit dhe mësimin e popullit të Zotit. Nga 27 tetor deri më 8 dhjetor, simboli i fronit prej druri të epërsisë së Pjetrit do të ekspozohet te këmbët e Altarit të Madh dhe, më pas, do të zhvendoset në "relikuarin" monumental prej bronzi të praruar të Berninit.

Bashkëpunimi i Berninit me Borrominin

Baldakini, një shenjë e lashtë autoriteti dhe prestigji, u projektua nga Bernini në vitin 1624 dhe ishte puna e tij e parë arkitekturore; u përfundua - me sa duket me ndihmën e aftësive inxhinierike të rivalit të tij të ardhshëm, arkitektit brilant Francesco Borromini - në vitin 1633. Vështirësia e detyrës, që ia besoi Papa Urbani VIII, figurat heraldike të të cilit - bletët - gjenden në një mori variacionesh në dekorimin e tendës, konsistonte mbi të gjitha në faktin se arkitektura e saj duhej të korrespondonte me shkallën monumentale të kishës. Për të shmangur që struktura të dukej tepër e rëndë në përmasat e saj, Bernini zgjodhi kolonat e përdredhura. Për më tepër, forma dhe dekorimi i tyre lidhen me të ashtuquajturën Kolona e Shenjtë – sot e ruajtur në Muzeun e Thesarit të Shën Pjetrit - një kolonë hardhie që besohet prej shekujsh se është dëshmi e predikimit të Jezusit në tempullin e Jeruzalemit dhe që, së bashku me kolona të tjera të ngjashme, disa prej të cilave i shohim ende në Loggia delle Reliquie, mbi ballkonet e vogla në shtylla, zbukuruan pjergullën e shekullit të 4-të mbi varrin e Pjetrit në bazilikën antike.

"Kryqi qëndron i patundur ndërsa bota rrotullohet"

Kompozimi gjenial i Berninit kombinon idenë e ciboriumit si strukturë solide arkitekturore me kuptimin origjinal të tendës si një draperie dekorative mbi një vend ose figurë të rëndësishme, duke bashkuar perdet prej bronzi direkt me kolonat dhe duke përdorur një ndërtim të lehtësuar. të brinjëve të lakuara, plotësuar nga motivi ikonografik i degëve të palmës, të cilat duken të mbështetura në figurat dinamike engjëllore. Linjat e valëzuara të arkitekturës baroke ndalen në kryqin, që dominon globin e artë në majë të tendës, si për të dëshmuar thënien e lashtë: "Stat Crux dum vulvitur urbis", "Kryqi qëndron i patundur, ndërsa bota rrotullohet".

Altari i Katedrës

Periudha baroke kishte në njëfarë kuptimi shumë e ngjashëm me tonin. Me gjuhën moderne mund ta quajmë multimediale në kërkimin e saj për të shfrytëzuar teknikat e ndryshme artistike e për të arritur të gjitha shqisat e njeriut, për ta përfshirë spektatorin deri në thyerjen e barrierave ndërmjet subjektivit dhe objektivit dhe për ta bërë të marrë pjesë në një realitet të ri, element i gjallë, me një "përbërje të bukur", me vizionin e universit të ngjallur nga Fryma e Zotit. Një shembull, ose pothuajse një prototip i këtij realiteti të transformuar i cili, i vetëdijshëm për praninë hyjnore, shpërthen në hapësirën tonë dhe bashkon qiellin e dheun, duket nga absida e Bazilikës së Shën Pjetrit.

Froni i predikimit të Pjetrit

I gjithë muri i fundmë i Bazilikës së Shën Pjetrit është një skenografi e vërtetë në të cilën Bernini shpalos një vizion mahnitës para syve tanë. Në kohën e punimeve të baldakinit mbi varrin e apostullit Pjetër, bashkëkohësit e tij e quanin arkitektin "Mikelanxhelo i shekullit tonë" dhe tani, i porositur nga Aleksandri VII, tregon se ato fjalë nuk ishin thjesht lajka. Nëse në konceptimin e Mikelanxhelos për absidën e bazilikës së re të Vatikanit drita kishte një rol themelor si homolog i barabartë me masën e modeluar të murit, Bernini e zhvillon këtë parim skulpturor deri në përsosmëri, duke kompozuar një vizion të qiellit të hapur, nga i cili del pëllumbi i Shpirtit Shenjt i rrethuar me dritë e me engjëj, që fluturojnë rreth tij në re. Nga ky vizion del një fron i madh bronzi, i cili megjithatë fsheh një tjetër, shumë më të vogël, mbi të cilin, sipas traditës, predikonte Shën Pjetri. Selia e lashtë, e zbukuruar me pllaka fildishi me veprat e Herkulit, mbërriti në Romë në shekullin e 9-të si dhuratë nga mbreti frank Charles II Tullaci për Papën Gjon VIII, por disa elementë të tillë si panelet datohen ndoshta në kohë më të lashta.

T’u kujtohet papëve detyra e tyre

Ndokush mund të mendojë për kompozimin e Berninit si për një lloj relikuari të madh, por ndoshta kjo nuk është çështja. Në fakt, skena monumentale, e krijuar ndërmjet viteve 1657 dhe 1666, kujton detyrën e pandryshuar të pasardhësve të Pjetrit, atë të shpalljes së Krishtit, interpretimit dhe mësimdhënies së Fjalës së Perëndisë. Kjo është arsyeja pse simboli i Shpirtit Shenjt rri pezull mbi karrigen e Pjetrit, simbol i gjithë së Vërtetës, Shpirt, që është Ngushëllues dhe Ndërmjetësues, por edhe sugjeron fjalët e duhura në çastet e krizës.

Punime

Dekorimet e Katedrës

Në anët e fronit gjenden katër figura teologësh të shquar: Shën Ambrozi dhe Shën Agustini, Etër e Kishës Perëndimore dhe Shën Athanasi e Shën Gjon Gojarti, Etër të Kishës Lindore, të cilët me një tundje të lehtë koke, pothuajse në majë të gishtave, duket sikur e ngrenë fronin. Katedra prej bronzi zbukurohet me relievet e tri perikopeve ungjillore, të cilat ilustrojnë karakterin e detyrës së Papës si përfaqësues i Krishtit në tokë: kulloti delet e mia, domethënë, besimi i grigjës njerëzore te Pjetri; Larja e këmbëve, që tregon natyrën e shërbesës së tij, dhe së fundi, Dorëzimi i çelësave të mbretërisë së qiejve. Froni i pamasë, shumë i madh për çdo person njerëzor, tregon se nuk i takon njeriut të vendosë se kush do të ulet në të!

