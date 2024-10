Françesku pret presidentin e Kirgizistanit

Papa priti në audiencë presidentin Sadyr Zhaparov, i cili më pas u takua me Sekretarin e Shtetit të Vatikanit, kardinalin Parolin dhe kryeipeshkvin Gallagher. Sekretar për marrëdhëniet me shtetet. Ndër temat që u trajtuan në Sekretarinë e Shtetit të Vatikanit marrëdhëniet dypalëshe dhe skenari ndërkombëtar

R.SH. / Vatikan

Një vend që të kujton gjeografikisht "Rrugën e mëndafshit", Kirgizistani, shtet që ndodhet në pjesën qendrore të Azisë, i vendosur mes maleve Tien Shan. Dhe pikërisht një kujtim i relieveve të Kirgizistanit mbërriti sot në Vatikan, ndër dhuratat që presidenti i shtetit aziatik Sadyr Zhaparov deshi t'i bënte Papës gjatë audiencës së sotme, mbajtur paradite në Vatikan.

Angazhimi urgjent për paqen

Papa Françesku dhe presidenti Zhaparov u takuan sot paradite për rreth 20 minuta, pastaj sipas protokollit takimi i presidentit vazhdoi në Sekretarinë e Shtetit të Selisë së Shenjtë me kardinalin Pietro Parolin dhe kryeipeshkvin imzot Paul Richard Gallagher, sekretar i Vatikanit për marrëdhënie me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare.

Gjatë "bisedimeve të përzemërta", informon zyra e shtypit e Vatikanit, "u theksuan marrëdhëniet e mira midis Selisë së Shenjtë dhe Kirgizistanit" veçanërisht në "bashkëpunimin e ndërsjellë në fushat shëndetësore, arsimore dhe kulturore dhe në disa aspekte të jetës së Kishës vendore”. Më pas pati "një shkëmbim mendimesh mbi çështjet aktuale ndërkombëtare, me një vëmendje të veçantë për konfliktet e vazhdueshme dhe çështjet humanitare, duke theksuar rëndësinë e një angazhimi urgjent për promovimin e paqes".

Dhuratat

Përveç vazove të dekoruara që përmbanin mjaltë të prodhuar ekologjikisht në malet e Kirgizistanit, Presidenti Zhaparov i dhuroi Papës një pikturë që paraqet bazilikën e Shën Pjetrit të bërë me lesh të ngjyrosur dhe një servis çaji artizanal, të bërë me argjend nga minierat lokale. Papa Françesku iu përgjigj me dhuratën e një skulpture prej terrakote të titulluar "Dashuri dhe Dhemshuri", me një kopje të një libri fotografik për Pallatin Apostolik dhe një libër tjetër që përmban mesazhin papnor të paqes së këtij viti.