Papa viziton fëmijët me aftësi të kufizuara dhe të rrugës në Papua N. Guinea

Françesku takohet me fëmijët e rrugës dhe fëmijët me aftësi të kufizuara në Papua Guinenë e Re dhe u kujton atyre se të gjithë janë të ndryshëm sepse të tillë na ka krijuar Zoti.

R.SH. / Vatikan

Papa Françesku vizitoi sot Caritas Technical Secondary School në Port Moresby, shkollën e vajzave themeluar nga Motrat e Bamirësisë së Jezusit në vitin 1995. Këtu Papa vizitoi fëmijët për të cilët kujdesen Callan Services dhe Street Ministry, përkatësisht ofruesi më i madh i shërbimeve për fëmijët dhe të rriturit me aftësi të kufizuara në Papua Guinenë e Re, dhe një organizatë joqeveritare e themeluar nga Kryedioqeza e Port Moresby në 2010 për të ndihmuar dhe arsimuar fëmijët e rrugës.

Papa u prit, në stadiumin e brendshëm të Caritas Technical Secondary School, nga Kryeipeshkvi Kardinal i Port Moresby, John Ribat, Eprorja e komunitetit të Motrave të Bamirësisë së Jezusit dhe Drejtoresha e shkollës.

Dy fëmijë, me veshje tradicionale, i ofruan lule Atit të Shenjtë në shenjë të mirëseardhjes, të cilët i përshëndeti me përzemërsi atërore e më pas, përshkoi në nefin qendror, ndërsa kori këndonte një këngë, kaloi në mesin e fëmijëve dhe të nxënësve të shkollës (rreth 900) e zuri vendin e përgatitur në skenën e stadiumit. Një festë përtej çdo pritshmërie me këngë dhe valle tradicionale, kore, dhurata dhe duartrokitje.

Papës iu drejtuan edhe pyetje nga dy fëmijë nga Calla Services dhe Street Ministry: Pse nuk kemi të njëjtat mundësi si të tjerët?. Në përshëndetjen e tij, Papa mes tjerash tha " të gjithë jemi të ndryshëm sepse të tillë na ka krijuar Zoti, prandaj mbajeni të ndezur dritën e dashurisë". Kështu, fjalën e tij të shkurtër, Françesku e nisi pikërisht nga këto pyetje:

“Disa nga ju më pyetën: “Pse nuk jam si të tjerët?”. Në të vërtetë në këtë pyetje më vjen vetëm një përgjigje dhe ajo është: 'Sepse asnjëri prej nesh nuk është si të tjerët: sepse të gjithë jemi unikë para Zotit!'. Është konfirmimi se "ka shpresë për të gjithë", ripohoi Papa, dhe pastaj mos të harrojmë se "secili prej nesh, në botë, ka një rol dhe një mision që askush tjetër nuk mund ta kryejë dhe se kjo, edhe nëse përfshin vështirësi, në të njëjtën kohë jep një gëzim të madh, në një mënyrë të ndryshme për çdo person. Paqja dhe gëzimi janë për të gjithë”.