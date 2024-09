Papa: të rivendosen marrëdhënie të frytshme midis familjes njerëzore dhe Krijimit

Duke folur para anëtarëve të Qendrës së Arsimit të Lartë “Laudato si'”, organizatës që ai themeloi në vazhdën e enciklikës me të njëjtin emër, Papa kujtoi synimet e arritura përmes projektit "Borgo Laudato si", ku kopshtet e Castel Gandolfo ofrojnë një vend të përshtatshëm për kurse formimi për kandidatët me prejardhje të vështirë dhe instalimi i një vreshti të ri

R.SH. – Vatikan

Përtëritja e angazhimit "për rivendosjen e marrëdhënieve të mira dhe të frytshme midis familjes njerëzore dhe Krijimit, nëpërmjet punës që kujdeset dhe mbron atë që na është besuar nga Krijuesi" ishte tema kryesore e fjalimit të Papës Françesku drejtuar sot anëtarëve të Qendrës së Arsimit të Lartë Laudato si' (CeAF-LS), një organizëm i veprimtarisë shkencore, arsimore dhe shoqërore i krijuar nga Papa në shkurt 2023 dhe në vazhdën e enciklikës me të njëjtin emër Laudato si' për kujdesin e "shtëpisë së përbashkët".

Suksesi i nismës "Bordo Laudato si'".

Papa Françesku në fillim të fjalës falënderoi bashkëpunëtorët e Qendrës "për angazhimin me të cilin janë impenjuar në këtë projekt të ri", duke përmendur në mënyrë të veçantë drejtorin, At Fabio Baggio, i cili në korrik 2023 pati shpjeguar për Vatican News se si programi kishte si synim “konkretizimin e "parimeve të përfshira në enciklikën Laudato si'". Një temë, ajo e konkretizimit, e trajtuar nga Papa e që duket qartë edhe në promovimin e një "konvertimi ekologjik" të mbështetur nga nismat e organizatës Qendra e Arsimit të Lartë Laudato si' (CeAF-LS). “Mendova të krijoj një model të prekshëm mendimi, strukture dhe veprimi, të cilin e quajta ‘Borgo Laudato si”, u shpjegoi Papa të pranishmëve, duke iu referuar 55 hektarëve të rezidencës papnore në Castel Gandolfo, 35 të kopshteve sugjestive dhe 20 të kopshteve e toke bujqësore, ferma, serra dhe ndërtesa shërbimi, të cilat rezultuan se ishin "hapësira të përshtatshme për të pritur këtë lloj "laboratori", ku mund të eksperimentohen përmbajtjet e formimit". Ky eksperiment u realizua nëpërmjet krijimit të një kursi formimi për kopshtarët dhe punonjësit e mirëmbajtjes së gjelbërimit, në të cilin morën pjesë dhjetë kandidatë me prejardhje të vështirë: emigrantë, refugjatë, persona me aftësi të kufizuara, ish të burgosur, viktima të dhunës, të rinj dhe të rritur të papunë.

Promovimi i ekologjisë integrale

Një projekt, ai i "Borgo", i cili, siç kujtoi Papa Françesku gjatë fjalimit të tij, i mbështetur nga "ekspertët kombëtarë dhe ndërkombëtarë të nivelit më të lartë", është zhvilluar në tre "linja kryesore", domethënë në "arsimin gjithëpërfshirës" ndaj ekologjisë integrale, të ekonomisë rrethore e gjeneruese dhe të qëndrueshmërisë mjedisore”. Rezultati, i paraqitur para Papës nga Bordi i Drejtorëve, është "një projekt kompleks dhe i shumëanshëm, i cili prek aspekte të ndryshme të ekologjisë integrale", gjen pikat e tij në bujqësi, qëndrueshmëri dhe diversifikim, duke "investuar në infrastrukturë, në sistemet vaditëse dhe në zhvillimin e teknikave bujqësore që respektojnë ekosistemin dhe biodiversitetin”.

Mishërimi i parimeve të enciklikës Laudato si'

Duke prezantuar zhvillimet më të fundit të iniciativës, Papa Françesku vuri në dukje instalimin e fundit të një vreshti, të përcaktuar si një "sintezë e traditës dhe inovacionit", një "markë e vërtetë e projektit "Borgo Laudato si". Edhe në këtë rast, kujtoi Ati i Shenjtë Françesku, nuk ka munguar kontributi i ekspertëve të sektorit. Kjo sepse “qëllimi është të synojmë përsosmërinë”. Ndër elementët më të rëndësishëm të kësaj risie të fundit, Papa Françesku theksoi "përdorimin e madh të fuqisë punëtore". Një faktor që dëshiron të riafirmojë edhe një herë shpresën e Papës për një harmoni të përtërirë midis njeriut dhe Krijimit. Në përfundim, Ati i Shenjtë Bergoglio falënderoi edhe një herë bashkëpunëtorët e projektit, duke bekoi punën e tyre, duke ripohuar besimin e tij në një këtë projekt që mund të "përfaqësojë mirë ato parime të ekologjisë integrale që doja të theksoja në Enciklikën Laudato si' dhe në Nxitjen Apostolike Laudate Deum”, tha Papa..