Papa: kumti i vlerave të të gjitha kohërave, ky misioni i Kishës në shoqëri

Takimi ynë mbahet në përkim me një Jubile të rëndësishëm Marian, me të cilin Kisha e Luksemburgut që katër shekuj e kujton devocionin ndaj Virgjrës Mari Ngushëllimi i të vuajturve, Pajtore qiellore e vendit. Tema që keni zgjedhur për këtë vizitë i përshtatet mirë këtij titulli: "Të shërbesh". Ngushëllimi dhe shërbimi, në fakt, janë dy aspekte themelore të dashurisë që Jezusi na ka dhënë, të cilën ai na e ka besuar si mision (shih Gjoni 13:13-17) dhe që na ka treguar si të vetmen rrugë të gëzimit

R.SH. / Vatikan

Ngjarja e dytë e vizitës së Papës në Luksemburg, ishte takimi me komunitetin katolik të vendit, në përkim me Jubileun e rëndësishëm Marian, me të cilin Kisha e Luksemburgut, që katër shekuj, e kujton dhe nderon Virgjrën Mari me titull ‘Maria, Ngushëllimi i të vuajturve’.

E fjalën e tij drejtuar besimtarëve katolike të Lumburgut, sot pasdite në Kishën KatedraleNotre-DameDame, Papa e filloi pikërisht nga motoja e këtij shtegtimi apostolik "Pour servir" (Për të shërbyer), që i referohet Krishtit, i cili erdhi "jo për t'u shërbyer, por për të shërbyer", tha Papa. “Kështu, sipas shembullit të Mësuesit të saj, edhe Kisha është e thirrur të jetë në shërbim të njerëzimit.

Ngushëllimi dhe shërbimi, në fakt, janë dy aspekte themelore të dashurisë që Jezusi na ka dhënë, të cilën ai na e ka besuar si mision (shih Gjoni 13:13-17) dhe që na ka treguar si të vetmen rrugë të gëzimit të plotë (krh Veprat e Apostujve 20, 35). Më pas Papa reflektoi mbi këto tre fjalë: shërbimi, misioni dhe gëzimi.

Para së gjithash shërbimi. Pak më parë u tha se Kisha e Luksemburgut dëshiron të jetë "Kisha e Jezu Krishtit, i cili nuk erdhi për t'i shërbyer, por për të shërbyer" (shih Mt 20,28; Mk 10,45). Po, fryma e Ungjillit është frymë e mikpritjes, e hapjes ndaj të gjithëve dhe nuk lejon asnjë lloj përjashtimi (shih Nxitja Apostolike Evangelii gaudium, 47). Papa, prandaj, e inkurajoi Kishën t'i qëndrojë besnik kësaj trashëgimie, duke vazhduar ta “bëjë vendin një shtëpi miqësore për këdo që troket në derën tuaj duke kërkuar ndihmë dhe mikpritje”.

Në vazhdim Françesku kujtoi fjalët që Shën Gjon Pali II u pati drejtuar të rinjve të Luksemburgut duke kujtuar rrënjët e krishtera të kulturës evropiane dhe i inkurajoi të gjurmojnë shtigje që çojnë drejt «një Evrope jo vetëm të mallrave dhe të të mirave, por edhe të vlerave, të njerëzve dhe të zemrave». (Fjalim drejtuar të rinjve të Luksemburgut, 16 maj 1985, 4).

Pastaj tema e dytë që Papa trajtoi është: misioni. Misioni i një Kishe, në një shoqëri të shekullarizuar, që evoluon, piqet, rritet. Kisha nuk duhet të tërhiqet në vetvete, të dorëzohet, të inatoset, përkundrazi, duhet të pranojë sfidën, në besnikëri ndaj vlerave të të gjitha kohërave, për të rizbuluar dhe rivlerësuar mënyrat e ungjillëzimit në një mënyrë të re, duke kaluar gjithnjë e më shumë nga një qasje e thjeshtë e kujdesit baritor në atë të shpalljes misionare, për t'i treguar të gjithëve bukurinë e Ungjillit.

Dhe kështu vijmë te fjala tretë, tha Papa: gëzimi. Feja jonë është e tillë: është e gëzueshme, “vallëzuese”, sepse na thotë se jemi bij të një Zoti që është mik i njeriut, që na do të lumtur e të bashkuar dhe se për asgjë nuk është më i lumtur se sa për shpëtimin tonë (shih Luka 15, 4-32);

Lidhur me këtë, dëshiroj ta mbyll duke kujtuar një traditë tjetër të bukur të vendit tuaj, për të cilën kanë më folur: Springprozession - procesioni pranveror - që zhvillohet në Echternach në Rrëshajë, në kujtim të punës së palodhur misionare të Shën Willibrord, ungjillëzuesi i këtyre tokave.

I gjithë qyteti derdhet duke kërcyer nëpër rrugë dhe sheshe, së bashku me shumë shtegtarë dhe vizitorë që vijnë, dhe procesioni bëhet një valle e madhe, unike. Të rinj e të vjetër, të gjithë ecin së bashku drejt Katedrales - këtë vit edhe në shi, mësova - duke dëshmuar me entuziazëm, në kujtim të Bariut të shenjtë, sa bukur është të ecim së bashku dhe të gjejmë veten të gjithë vëllezër rreth tryezës së Zotit tonë.

Të dashura motra, vëllezër të dashur, misioni që Zoti na beson është i bukur, të ngushëllojmë dhe të shërbejmë, duke ndjekur shembullin e Shën Marisë e duke kërkuar ndihmës e saj. Faleminderit për punën që bëni, si dhe për ndihmën bujare që keni dashur të bashkëndani me ata që janë në nevojë. Ju bekoj dhe lutem për ju. E edhe ju, lutuni për mua.