Papa mbërriti në Timorin Lindor, etapën e tretë të udhëtimit në Azi-Oqeani

Françesku në ishullin e Azisë Juglindore me shumicë katolike, etapën e tretë e udhëtimit apostolik që do të zgjasë deri të mërkurën e ardhshme, përpara se të përfundojë në Singapor. Takimet e para në programin e ditës janë institucionale me vizitën te presidenti Ramos-Horta dhe fjalimin para autoriteteve të vendit.

R.SH. / Vatikan Papa Françesku ka mbërritur në Timorin Lindor, etapa e tretë në udhëtimi të tij 12-ditor në Azi dhe Oqeani. Avioni i Papës, nga Port Moresby, u ul në aeroportin ndërkombëtar të kryeqytetit Dili. Me të mbërritur në aeroportin ndërkombëtar të Dilit, Papa Françesku u prit nga Presidenti i Republikës së Timor-Leste, José Ramos-Horta dhe kryeministrja Xanana Gusmão. Dy fëmijë me veshje tradicionale i ofruan lule dhe një shall tipik, tais, në shenjë të mirëseardhjes. Pas Gardës së Nderit dhe përshëndetjeve të delegacioneve, Papa, Presidenti i Republikës dhe Kryeministri u drejtuan drejt sallës së VIP-ave për një bisedë të shkurtër. Katërmbëdhjetë persona me veshje tradicionale, që përfaqësonin 14 bashkitë e vendit, e pritën Papën gjatë rrugës për në sallën e VIP-ave. Në fund të bisedës, Papa Françesku u largua nga aeroporti për të shkuar me makinë drejt Nuciaturës Apostolike të Dilit. Pasdite është program ceremonia e mirëseardhjes në Pallatin Presidencial të Dilit, vizita e mirësjelljes tek kreu i shtetit dhe takimi i Papës me autoritetet, shoqërinë civile dhe trupin diplomatik të Timorit Lindor.