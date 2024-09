Papa kujton meshtarin që dje u shpall i Lum në Meksikë

Gjatë lutjes së Engjëllit të Zotit, Françesku përshëndeti me gëzim të Lumin e ri. Dje në Bazilikën e Zojës së Guadalupes, në Qytetin e Meksikës, u kremtua Mesha e lumturimit nga Kardinali Semeraro, prefekt i Dikasterit të Vatikanit për Çështjet e Shenjtorëve. I Lumi i ri që u ngrit në nderimet e altarit është At Lira Serafín (1893-1950), misionar i Shpirtit Shenjt dhe themelues i Kongregatës së Misionarëve të Bamirësisë së Marisë së Papërlyer

R.SH. - Vatikan

Papa Françesku kujtoi gjatë lutjes së Engjëllit të Zotit se "dje në qytetin e Meksikës u lumturua Moises Lira Serafin, meshtar, themelues i Kongregatës së Misionareve të Bamirësisë së Marisë së Papërlyer, i cili vdiq në vitin 1950 pas një jete të kaluar duke ndihmuar njerëzit të përparojnë në fe dhe në dashuri të Zotit”.

"Zelli i tij apostolik - tha Papa - inkurajon meshtarët që të japin veten pa rezerva për të mirën shpirtërore të popullit të shenjtë të Zotit". “Një duartrokitje për të Lumin e ri!”, përfundoi Françesku, duke iu drejtuar besimtarëve të mbledhur në Sheshin e Shën Pjetrit: “unë shoh flamujt meksikan atje”.

I Lumi i ri At Moisés riprodhoi në vetvete "imazhin e Krishtit, zemërbutë e të përvujtë" dhe propozoi këtë fytyrë të Jezusit "edhe në imitimin e bijave të tij shpirtërore, Misionareve të Dashurisë së Marisë së Papërlyer, duke i udhëhequr në udhën e fëmijërisë shpirtërore.” Ai foli për Zotin si një bir i vërtetë dhe foli për Të "si një babai i vërtetë, duke e bërë këtë me një butësi që ishte mbresëlënëse", ai e jetoi "vogëlsinë" e një biri, duke bërë gjithmonë me gëzim vullnetin e Atit, madje edhe kur ishte shumë i sëmurë apo në vështirësi.

Moisés Lira Serafín ishte gjithashtu edhe një mësues i madh i atësisë shpirtërore, një rrëfimtar, për shumë njerëz "të cilët i udhëhoqi edhe në zgjedhjen e tyre të jetës". Kështu, kardinali Marcello Semeraro, prefekt i Dikasterit të Vatikanit për Çështjet e Shenjtorëve, foli për meshtarin meksikan Moisés Lira Serafín, misionar i Shpirtit Shenjt, i cili jetoi në gjysmën e parë të shekullit të kaluar, në predikimin e Meshës së lumnimit, kremtuar dje, si përfaqësues i Papës Françesku, në Bazilikën e Zojës së Guadalupe, në Qytetin e Meksikës.