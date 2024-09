Françesku mbërriti në Papua Guinenë e Re, për herë të parë në Oqeani

Nis sot etapa e dytë e udhëtimit të 45-të apostolik të Papës, në Port Moresby dhe Vanimo, e cila përfundon më 9 shtator. Programi i vizitës së Françeskut në Papa Guinea e Re, Oqeani, do të fillojë nesër me takimin me autoritetet, shoqërinë civile dhe trupin diplomatik, pasuar nga takimi me fëmijët me aftësi të kufizuara dhe në kushte të pafavorizuara, për të përfunduar me klerin dhe rregulltarët e Papua Guinea e Re dhe të Ishujve Salomon.

R.SH. - Vatikan

Papa Françesku mbërriti sot në Papua Guinea e Re, nga Indonezia, në etapën e dytë të udhëtimit të tij më të gjatë dhe për herë të parë në Oqeani, për të sjellë afërsinë e tij me katolikët, 25% të popullsisë, në një vend ndër më të varfërit në botë dhe më të goditur nga efektet e ndryshimeve klimatike.

Papa mbërriti në orën 19:10 (9:10 GMT) në aeroportin Port Moresby, e vetmja qendër urbane në vend ku 80% e popullsisë së tij jeton në zonat rurale. Pas një fluturimi gjashtë orësh, Papa Françesku u prit me një ceremoni të thjeshtë por të përzemërt në aeroport dhe pastaj shkoi në Nunciaturën Apostolike të vendit, ku do të kalojë pjesën tjetër të ditës së sotme duke pushuar nga udhëtimi.

Axhenda zyrtare e këtij shtegtimit apostolik në Papua Guinenë e Re do të nisë nesër, të shtunë, me një takim të Papës me Guvernatorin e Përgjithshëm, Bob Dadae dhe me një fjalim para autoriteteve, shoqërisë civile dhe trupit diplomatik të vendit, në APEC Haus, ndërsa nesër pasdite, në orën 17:00 Papa do të vizitojë fëmijët e "Streete Ministry" dhe "Callan Services" në shkollën e mesme teknike të Cáritasit (Caritas Technical Secondary School), dhe më pas do të vizitojë Shenjtëroren e Zojës Ndihmëtare, vend ku do të mbahet takimi i Atit të Shenjtë me klerin e Papua Guinesë së Re dhe Ishujve Solomon.

Të dielën më 8 shtator, në orën 08:45, Papa do të kremtojë një Meshë në stadiumin "Sir John Guise" dhe pasdite do të udhëtojë për në Vanimo, dy orë larg me avion, një port dhe qyteti më i madh dhe më i populluar i provincës së Sandaun dhe rrethit të lumit Vanimo-Green, në bregun veriperëndimor të vendit. Këtu, para Katedrales së Shëna Kryqit Papa do të takohet me besimtarët e dioqezës së Vanimo.

Të hënën më 9 shtator, pas takimit me të rinjtë në stadiumin "Sir John Guise" në Port Moresby, Papa Françesku do të largohet nga Papua Guinea e Re për të shkuar në Dili, kryeqytetin e Timorit Lindor, etapën e tretë të këtij shtegtimi apostolik ndërkombëtar, që nisi më 2 shtator e do të zhvillohet deri më 13 shtator të ardhshëm.