Papa takohet me Zuncheddu, bariun sard, në burg për 33 vjet, më pas i pafajshëm

Takimi u zhvillua në Bibliotekën e Pallatit Apostolik. Beniamino Zuncheddu, i arrestuar në moshën 26-vjeçare, tani në të gjashtëdhjetat, e fali atë, që e kishte paditur si vrasës të tre personave dhe që, më pas, i tërhoqi akuzat.

R. SH. - Vatikan

Papa Françesku priti sot në audiencë private, në Bibliotekën e Pallatit Apostolik, Beniamino Zuncheddu, pastor sard, i cili kaloi 33 vjet në burg i akuzuar për një vrasje të trefishtë në vitin 1991, por që më pas u lirua janarin e kaluar. I arrestuar në moshën 26-vjeçare, Zuncheddu tani ka mbushur 60. Ai, së bashku me avokatin e tij, shkroi një libër titulluar "Jam i pafajshëm" - të cilin ia dhuroi Papës sot në mëngjes. Në të rrëfen përvojën tragjike, që e jetoi për një kohë kaq të gjatë. Iu desh të kalojë një pjesë të jetës në tre burgje të ndryshme, duke ndarë shpesh një qeli të vogël me njëmbëdhjetë vetë të tjerë, me shumë vështirësi, edhe vetëm për t’u larë e për të fjetur. Përvojë çnjerëzore e quan ai, por gjatë së cilës mundi t’i ndihmonte ata që ishin edhe më keq se ai. Fitoi, kështu, forcën për t’i bërë ballë kësaj tragjedie e, duke besuar në Zotin dhe duke menduar për familjen e tij, Zuncheddu e fali atë, që e kishte paditur si vrasës të shumëfishtë dhe që më pas i tërhoqi akuzat.