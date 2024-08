PAPA

Papa priti në audiencë private kryeipeshkvin e Tiranë Durrësit Imzot Arjan Dodaj

R.SH. / Vatikan Papa Françesku priti sot paradite, në një audiencë private, në Vatikan, kryeipeshkvin e Tiranë Durrësit Imzot Arjan Dodaj F.d.C. Gjatë audiencës, Imzot Arjani i paraqiti Papës programin e takimeve “MED 24” që do të mbahen në Tiranë në shtator si fryt edhe i përvjetorit të 10-të të vizitës së Papës Françeskut në Shqipëri, kështu thuhet në një postim të sotëm në FB të Arqidioqezës Tiranë Durrës/ Ati Shenjtë e përgëzoi kryeipeshkvin e Tiranës për këtë nismë duke premtuar afërsinë dhe lutjet e tij për popullin e Zotit në Shqipëri që ka vuajtur shumë për të mbajtur të ndezur llambën e fesë. Papa e ftoi dhe nxiti Arqidioqezën e Tiranë-Durrës të ecën përpara me një hov të ri duke u angazhuar, me kurajo dhe gëzim, në dëshminë e fesë dhe të dashurisë së Zotit ndaj çdo personi, me në nisma të reja në fushën e ungjillëzimit e të bamirësisë. Kryeipeshkvi imzot Arjan Dodaj i prezantoi Papës, një bluzë dhe një etiketë duke treguar kështu, në mënyrë konkrete dhe simbolike njëkohësisht, regjistrimin e tij për takimet mesdhetare “MED 24” në Tiranë. Në fund, Papa i dha bekimin e tij apostolik për kryedioqezën e Tiranë Durrësit, thuhet në një postim në FB të kryedioqezës së Tiranë Durrësit.