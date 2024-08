Françesku: revolucioni po ndryshon njerëzit, por jo dinjitetin e tyre

Papa u shkruan pjesëmarrësve në Simpoziumin XVII ndërkristian, që u hap sot në Trani, Pulia: shkenca dhe teknologjia po ndryshojnë rrënjësisht mënyrën me të cilën qeniet njerëzore e kuptojnë ekzistencën. Të krishterët duhet ta mbrojnë gjithnjë natyrën e tyre, si bij të Zotit.

R. SH. / Vatikan

Një "ndryshim antropologjik" i pakrahasueshëm në shpejtësi dhe aftësi për të ndikuar dhe për kushtëzuar, "po e ndryshon strukturalisht" vetë mënyrën "me të cilën burrat dhe gratë e sotme i kuptojnë përvojat themelore të ekzistencës së tyre, si lindja e vdekja". Papa Françesku flet për këtë në një mesazh drejtuar pjesëmarrësve të Simpoziumit XVII ndërkristian, që nisi sot e do të vijojë deri të premten e ardhshme, 30 gusht, organizuar nga Instituti Françeskan i Përshpirtërisë së Antonianum-it, së bashku me Departamentin e Teologjisë të Fakultetit Teologjik Ortodoks të Universitetit “Aristoteles” të Selanikut, me një titull që me thjeshtësinë e tij flet për një kërkim të stërmadh, titulluar “Çfarë është njeriu?”.

Shkenca dhe transhendenca

Në këtë kuptim po zhvillohet një "revolucion i vërtetë" - kujton Françesku - nuk mund të quhet ndryshe. Në mesazhin besuar kardinalit Kurt Koch, prefekt i Dikasterit për Promovimin e Unitetit të Krishterë, Papa e cilëson "veçanërisht interesant" faktin që një reflektim i tillë diskutohet bashkërisht nga katolikët dhe ortodoksë. Ndryshimet e prodhuara nga zhvillimi i inteligjencës artificiale, "zhvillimet e pabesueshme në shkenca", e gjithë kjo - vëren Papa - i detyron burrat dhe gratë e sotme "ta rimendojnë identitetin e tyre, rolin e tyre në botë dhe në shoqëri dhe thirrjen e tyre, deri në transcendencë. Specifika e qenies njerëzore në të gjithë krijimin, veçantia e tij në krahasim me kafshët, madje edhe marrëdhënia e tij me makinat, vihen vazhdimisht në pikëpyetje”.

Një reflektim i thellë

Përballë këtij revolucioni antropologjik, Françesku pohon: "nuk është e mundur të reagosh vetëm me mohim dhe kritikë", por "ajo që nevojitet është reflektimi i thellë, i aftë për të përtërirë të menduarit dhe zgjedhjet që duhen bërë". Është, vazhdon ai, sfidë që i prek "gjithë të krishterët, çfarëdo Kishe që i përkasin", përballë së cilës "është e nevojshme të ritheksohet se çdo qenie njerëzore meriton dinjitet për faktin e ekzistencës, si entitet shpirtëror" i krijuar nga Zoti”. Një dinjitet - përfundon Papa - i cili duhet mbrojtur nga “kërcënimet shumë konkrete, si varfëria, lufta e shfrytëzimi”.