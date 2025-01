Të meditojmë me Ungjillin: Pagëzimi i Jezusit Zot

Pritja, më në fund, mbaroi/e gjithçka në lumin Jordan,/ku Gjon Pagëzuesi ka shpallur/se po vjen Mesia./Aty hapet Qielli e bashkohet me tokën.../Aty, Shpirti Shenjt zbret si pëllumb/për të na i drejtuar hapat/në shtigjet e dashurisë./Aty, Ati Qiellor të njeh para të gjithëve, o Krisht/Si Birin e dëshirit, ardhur/për të bërë vullnetin e Tij/ e për të realizuar planin e Tij./ Pasi kundruam/ Misterin e hirit, Mishërimin tënd o Krisht./ Tani ecim pas hapave të tu/ për të dëgjuar Fjalën tënde...

R.SH. - Vatikan

Shpirti Shenjt i vë vulën solemnisht hyjnisë së Jezu Krishtit, në çastin kur ai, si një njeri i zakonshëm, merr pagëzimin nga Gjoni. Ungjilli i së dielës së Pagëzimit të Jezusit, marrë nga kreu 3 i Shën Lukës (15-16.21-22), na tregon se Jezusi është i madh në përvujtërinë e gjesteve e të fjalëve, prandaj, të ecësh në gjurmët e Tij do të thotë të ndërmarrësh rrugën e përvujtërisë. Do të thotë të ecësh pas Krishtit, Zot i vërtetë e njeri i vërtetë, që na çon drejt lumnisë, drejt jetës së amshuar.

Të ndjekim pjesën ungjillore…

Në atë kohë, pasi populli priste me shpresë dhe pasi të gjithë mendonin në zemrat e veta për Gjonin: a mos është shi ky Mesia, këndej Gjoni mori fjalën e u tha të gjithëve: “Unë, vërtet, po ju pagëzoj me ujë, por po vjen një më i fortë se unë, të cilit unë nuk jam i denjë as t’ia zgjidh lidhëset e sandaleve të tij. Ai do t’ju pagëzojë me Shpirt Shenjt e me zjarr.” Kur u pagëzua mbarë populli, u pagëzua edhe Jezusi dhe, ndërsa po lutej, u hap qielli dhe Shpirti Shenjt zbriti mbi të në trajtë trupore porsi pëllumb, e prej qiellit ushtoi zëri: “Ti je Biri im, Djali i dishirit. Ty të përkrah plotësisht!”

Të lutemi së bashku

