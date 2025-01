Sagrada Familia: Porta jubilare e Zotit të shpresës

Kryevepra e arkitektit katalanas Antonio Gaudì, Bazilika minore e Barcelonës, është shenjë shprese për Kishën - shpjegon rektori Don Josep Maria Turull - sepse krijon mundësinë të hapen zemrat, edhe më të mbyllurat, duke krijuar një plasë për të hyrë Shpirti". Realitet, që shndërrohet në shpresë të fortë për Vitin Shenjt të sapofilluar e që, në kryeipeshkvninë spanjolle, filloi më 29 dhjetor në Katedralen e qytetit.

R.SH. / Vatikan

Përsiatje dhe admirim për “këtë mjedis të shenjtë të bukurisë magjepsëse, e me histori të jashtëzakonshme feje”. Papa Benedikti XVI, më 7 nëntor 2010, në predikimin për kushtimin e Sagrada Familia-s, në Barcelonë të Spanjës, kujtoi mahnitjen që ndjehet kur kalon pragun e "Biblës prej guri", siç është quajtur disa herë bashkimi i realitetit të botës me historinë e shëlbimit. Bashkim i artit me liturgjinë, vepër e Antonio Gaudì e rimenduar plotësisht duke filluar nga viti 1883. Një vit pas fillimit të punimeve, Kardinali Lluís Martínez Sistach, tani Kryeipeshkëv Nderi i Barcelonës, e quajti "hartografi e shenjtërisë, hartë e madhe e hapur, ku bota mund të lexojë pyetjet e mëdha të jetës, të origjinës dhe të fundit, të qiellit e të tokës".

Familja e Shenjtë, detaj nga fasada e Bazilikës së Vogël të Barcelonës

E vizituar nga mbi 4 milionë njerëz çdo vit, Kisha Bazilikë e Barcelonës 'Sagrada Familia' është në këtë jubile një nga 8 vendet e shenjta ku mund të merrni dhuratën e ndjesës, njëheresh me Bazilikën e Zojës së Mëshirës, ​​atë të Zemrës Shenjte të Tibidabo, Bazilikën e Santa Maria de Mataró, Kishën famullitare të Santa Maria de Cornellà, Shenjtëroren e Shën Jozefit të Malit, në lagjen Salut të Barcelonës dhe Kishën e Cottolengos të Atit Alegre. Këto dy të fundit janë jashtëzakonisht simbolike: Kongregacioni i Nënave të të Pastrehëve dhe i Shën Jozefit të Malit - shpjegon rektori i Sagrada Familia, Don Josep Maria Turull - ndihmon jetimët e fëmijët në vështirësi; ndërsa Shërbëtoret e Jezusit të Cottolengos të Atë Alegre-s kujdesen për njerëzit me aftësi të kufizuara fizike dhe mendore.