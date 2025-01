Kard. Pizzaballa: thirrje për të rifilluar shtegtimet në Tokën Shenjte

Kardinali Patriark i Jeruzalemit të Latinëve dhe Rojtari, Atë Patton, i ftojnë shtegtarët të kthehen në vendet shenjte pas pesëmbëdhjetë muajsh mungese për shkak të konfliktit në Gaza: është mënyrë për të forcuar fenë e, në të njëjtën kohë, për t’i ndihmuar të krishterët vendas.

Dje paradite, 18 janar, në sheshin e vogël përballë Varrit të Krishtit, Patriarku Latin i Jeruzalemit, Kardinali Pierbattista Pizzaballa dhe Rojtari i Tokës së Shenjtë, Atë Francesco Patton, i bënë thirrje Kishës universale që, pas armëpushimit, i cili do të nisë nesër në mëngjes, në orën 8.30 me orën lokale, do të mund të rifillojnë së shpejti pelegrinazhet

Shtegtarët në Vitin Jubilar

“Kuptimi i thirrjes sonë - pohon Atë Patton - është t'ju ftojmë të ktheheni në këtë tokë dhe të takoni të krishterët që për pesëmbëdhjetë muaj vuajtën nga mungesa e kontaktit me Kishën universale, por edhe nga pasojat ekonomike të konfliktit. Mijëra të krishterë këtu jetojnë kryesisht nga të ardhurat e pritjes turistike të shtegtarëve, veçanërisht në zonën e Betlehemit. Më pas është jubileu në vazhdim, për të cilin vizitës jubilare i janë kushtuar tri shenjtore në Tokën Shenjte: në Jeruzalem, Nazaret dhe Betlehem. Forcojeni fenë tonë, pra, nëpërmjet vendeve që panë mishërimin, mundimet dhe ringjalljen e Jezusit.

Kisha është gati

Ambientet tona mikpritëse janë gati të rihapen në javët e ardhshme, për të mirëpritur ata që duan të ndajnë me ne kohën e Kreshmëve dhe të Pashkëve, të cilat këtë vit do të jenë veçanërisht të rëndësishme jo vetëm për jubileun, por edhe për përkimin e datave me besimet e tjera të krishtera” - vërejti Rojtari. Ditët e fundit, me bashkëpunimin e Ministrisë izraelite të Turizmit, një grup priftërinjsh përgjegjës për shtegtimet në dioqezat e tyre përkatëse, vizituan Tokën e Shenjtë.

“Në këtë përvojë dëgjuam britmën e Kishës Nënë të Jeruzalemit, e cila pret edhe një herë bijtë e saj shtegtarë në tokën e Jezusit e të Marisë, Nënës së Tij”- deklaroi ipeshkvi i Mileto-Nicotera-Tropea, Attilio Nostro, i cili drejtoi grupin e priftërinjve.