Të meditojmë me Ungjillin e së dielës së 3-të Ardhjes: Jezusi do t’ju pagëzojë me Shpirt Shenjt

Na mungojnë, o Jezus, profetët/si Gjon Pagëzuesi, /na mungojnë zërat që flasin për Zotin, /ata, që janë gati të bëjnë gjithçka/për të realizuar planet e Tij. / Por ndoshta, Ti o Jezus, nuk do që/ ne të kërkojmë profetë të tjerë/pasi Shpirti Shenjt i dhuron secilit/ mundësinë për ta ngritur zërin/ për ta bërë copë-copë heshtjen e turpshme/ të atyre, që s’presin asgjë e prandaj, /humbasin në rrjedhën e kotësive. Dhuroji secilit forcën për të dëshmuar ku është shpëtimi/e si arrihet plotësia e jetës

R.SH. - Vatikan

Kumti profetik i Shën Gjon Pagëzuesit, që i hap rrugën ardhjes së Jezu Krishtit, është në qendër të Ungjillit të së Dielës III të Ardhjes, në të cilën Kisha na fton të galdojmë për Shëlbuesin, që “do të pagëzojë me Shpirtin Shenjt e me zjarr”. Të ndjekim pjesën ungjillore, marrë nga kreu 3 (10-18) i Shën Lukës…

Në atë kohë, turmat e pyesnin Gjonin: “Ne, pra, ç’na duhet të bëjmë?” “Kush ka dy palë petka – u përgjigjej – le t’i ndajë me atë që s’ka. Edhe ai që ka ushqime, le të bëjë kështu!” Erdhën edhe disa tagrambledhës t’i pagëzojë dhe i thanë: “Mësues, po ne çka duhet të bëjmë?” Ai u përgjigj: “Mos kërkoni asgjë më tepër se ju është caktuar.” E pyetën edhe disa ushtarë: “Po ne, çka duhet të bëjmë?” Edhe atyre iu përgjigj: “Askënd mos merrni me të keq! Askënd mos paraqitni rrejshëm dhe jini të kënaqur me rrogën tuaj!”. E pasi populli priste me shpresë dhe pasi të gjithë mendonin në zemrat e veta për Gjonin: a mos është shi ky Mesia, këndej Gjoni mori fjalën e u tha të gjithëve: “Unë, vërtet, po ju pagëzoj me ujë, por po vjen një më i fortë se unë, të cilit unë nuk jam i denjë as t’ia zgjidh lidhëzat e sandaleve të tija. Ai do t’ju pagëzojë me Shpirt Shenjt e me zjarr. Ai e mban në dorën e vet terploten për të pastruar lëmin e vet, për të mbledhur grurin në grunarin e vet, kurse bykun do ta djegë në zjarr të pafikshëm”. E me shumë mësime të tjera ia shpallte popullit Ungjillin.

