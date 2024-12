Të meditojmë me Ungjillin e së dielës së 4-të Ardhjes: "Bekuar je ti mbi të gjitha gratë”

Si të përgatitemi,o Jezus,/për festën e lindjes Tënde,/që tashmë, troket në derë?/Me të njëjtën gatishmëri,/me të njëjtin besim/me të njëjtin gëzim/si Maria, Nëna jote./ Edhe neve, Ti vazhdon/të na dërgosh shenja:/bëj që të dimë/t’i kërkojmë e t’i njohim/të gëzohemi për gjithçka/Ti dikon në ne e përreth nesh./Bëj të lëshohemi plot besim/në duart e në fjalën tënde/ duke ndjekur planin tënd të dashurisë.

R.SH. - Vatikan

Ungjilli i së dielës IV dhe të fundit të Kohës së Ardhjes na paraqet dëshminë e Elizabetës, dëshmia më e lashtë e nderimit të Marisë, Nënës së Jezusit Zot. Kreu I i Shën Lukës (39-45) na zbulon si u realizua ardhja e Mesisë dhe cili është misteri i shëlbimit, që përmbahet në të. Gjithçka zhvillohet rreth Marisë e, edhe prania e saj krah Elizabetës, ndikon mrekullueshëm mbi të e mbi fëmijën. Të dy mbushen me Shpirtin Shenjt. Të ndjekim pjesën ungjillore të kësaj së diele nga Luka…

Ndër ato ditë, Maria u nis me nxitim për krahinën malore në një qytet të Judës. Ajo hyri në shtëpinë e Zakarisë dhe e përshëndeti Elizabetën. Tashti, posa Elizabeta e dëgjoi përshëndetjen e Marisë, i kërceu foshnja në kraharorin e saj.Elizabeta u mbush me Shpirtin Shenjt dhe brohoriti me zë të lartë: “Je më e bekuar se të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i kraharorit tënd! Dhe, nga e pata fatin të vijë tek unë nëna e Zotit tim? Ja, se, posa zëri i përshëndetjes sate arriti në veshë të mi, foshnja prej hareje kërceu në kraharorin tim. E lumja ti që besove se do të plotësohet çka të qe thënë prej Zotit!” Atëherë Maria tha: “Shpirti im e madhëron Zotin, shpirti im me hare i brohorit Hyjit, Shëlbuesit tim, sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvujtë:po, që tani të gjitha breznitë do të më quajnë të lumtur.

