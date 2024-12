KISHA

Po vjen Zoti me dhuratën e dashurisë!

Është Krishtlindja, Zoti po vjen në shtëpinë tonë/ për të ndenjur me ne./ I afrohet gjithkujt:/ oh, ja Dhurata! Po vjen Zoti me dhuratën e dashurisë!

R.SH. - Vatikan Është Krishtlindja e në Betlehemet e shtëpive tona adhurojmë Jezu Krishtin, që u zhvesh nga lavdia për t’u bërë i varfër, i shtyrë nga dashuria për njeriun. Një valë dhembshurie e shprese na mbush me gëzim, duke sjellë më vete edhe nevojën e intimitetit e të paqes, për vetën tënde, po mos harro as tjetrin, afër portës së zemrës e të shtëpisë sate. Është Jezusi Foshnje që trokën e pret që t’ia hapësh portën e takimit e të përqafimit magjeps. Po vjen Zoti me dhuratën e dashurisë! Ç’ gëzim bashkë të rrimë me ata që duam,

ta dimë që janë pranë nesh, t’u shikojmë buzëqeshjen, t’u dëgjojmë zërin që na ngushëllon, na siguron e na jep guxim. Ç’ lumturi t’i prekim e t’i përqafojmë! dhurata më e bukur që personat e dashur mund të na bëjnë është të jenë të pranishëm mes nesh. Kur janë pranë nesh, edhe nata duket më pak e errët e nuk kemi më frikë. Ata që duam janë me ne e për ta jemi gati të bëjmë mrekullira. Zoti po vjen në shtëpinë tonë për të ndenjur me ne. I afrohet gjithkujt: oh, ja Dhurata!