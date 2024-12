Notre-Dame de Paris, mijëra fytyrat e një simboli

Kryeipeshkvi Celestino Migliore do të përfaqësojë Papën në ceremoninë e rihapjes së Katedrales antike të Virgjrës Mari, restauruar pas zjarrit të vitit 2019: nëse tronditja e shkaktuar nga zjarri ishte një plagë që prek thellë identitetin, sot ky rindërtim i shkëlqyer ka efektin e shërimit.

Pak orë pas rihapjes së Katedrales Notre-Dame de Paris e pas punimeve që pasuan zjarrin shkatërrues të vitit 2019, e si i krishterë i lindur dhe i rritur në Paris, guxoj të them: nuk kam qenë kurrë shumë i lidhur me Notre-Dame. Sigurisht, Katedralja ishte, por unë e kujtoj si vend të zymtë, pothuajse gjithmonë të pushtuar nga turistët e zhurmshëm, vend po aq i pafavorshëm për lutjen, si qendër tregtare a Kapelë Sikstine në orët e pikut të vapës.

E, kur në fund të adoleshencës sime pata gëzimin të merrja pjesë në shugurimin e një miku, prift i dioqezës së Parisit, ne, besimtarët, duhej të qëndronim jashtë, në oborrin e Kishës: përbrënda katedralja ishte shumë e vogël, vetëm për klerikët. E shoh rishtas veten ulur, duke soditur fasadën dhe duke mërmëruar: “Kjo katedrale nuk është bërë për të krishterët e Parisit!”.

Megjithatë, si parizian dhe si francez, isha e jam gjithmonë krenar për Notre-Dame de Paris. Bir i lagjes latine, më ka pëlqyer ta sodis siluetën e saj, kullat, absidën, majën… Kam lënë shumë herë takim pranë vendit të shenjtë. E edhe miqtë e mi i lashë t’i admirojnë skulpturat në fasadë, në netët e bukura të verës. E kisha lexuar prej kohësh romanin e Victor Hugo-it, që e bëri Paul Claudel-in të kthehet në gjirin e krishterimit! E mbaja mend mirë kurorëzimin e Napoleonit ose "Te Deum" të kënduar më 1944, kur Parisi u çlirua nga thundra hitleriane. Notre-Dame ishte pjesë e kulturës sime, e së kaluarës sime… Nuk mund të mos isha isha krenar për Të.

Kur, pesë vjet më parë, në një oazë egjiptiane, më telefonoi im atë, i cili jetonte në Paris, dy hapa larg Notre-Dame, e ma përshkroi me lot të valë shpërthimin ogurzi të flakëve - ai, që nuk qan kurrë, si etërit e brezit të tij - ai, që ishte antiklerikal i deklaruar - ndjeva se diçka po shembej në qytetin tim, në vendin tim, në shpirtin tim! Të duket, pa kurrnjë dyshim e çuditshme kjo gjimnastikë, që më bën të kaloj nga një identitet në tjetrin kur mendoj për marrëdhënien time me katedralen e Parisit… Megjithatë, besoj se ky dualitet thotë diçka për situatën e shumë Kishave në Francë.

Mijëra Kishat e pranishme në çdo fshat të vendit, si dhe Katedralet e mrekullueshme që dominojnë qytetet e mëdha, janë para së gjithash vende kulti, ku njerëzit luten, ku kremtohen sakramentet, ku është shpallur shëlbimi që buron në Jezu Krishtin, për shekuj me radhë. Kjo është arsyeja pse u ndërtua kjo ndërtesë dhe është gjë e bukur që ky funksion është ruajtur në rrjedhë shekujsh, pavarësisht nga peripecitë e historisë dhe laicizimit. Sepse Kishat e Francës nuk janë thjesht vende kulti për katolikët: janë vende kujtimi për të gjithë.

Në shumë fshatra janë i vetmi monument historik, e vetmja dëshmi e së kaluarës; dhe pikërisht aty, për shekuj, brezat u pagëzuan, jetuan, u populluan. Kjo kujtesë kolektive, ky kujtim i të gjithëve, me sa duket nuk i përket vetëm bashkësisë katolike. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se duhet t’i kthejmë Kishat në muze. Ligji francez përpiqet të llogarisë këtë funksion të dyfishtë të kishave: që nga viti 1905, Kishat janë pronë publike (Kishat i përkasin komunës, e katedralja shtetit), por të caktuara për kultin katolik. Kjo nuk është gjithmonë e thjeshtë: këto dy funksione ndonjëherë i bien ndesh njëri-tjetrit, ose e konkurrojnë.

Në Notre-Dame de Paris, rivaliteti i përdorimit - ndërmjet fesë dhe pushtetit politik - është shumë i vjetër, por në dekadat e fundit ka marrë një kuptim të ri: a i përket Katedralja turistëve, apo besimtarëve? Me fjalë të tjera, a mund të jetë Katedralja e një dioqeze të madhe në të njëjtën kohë një nga vendet më të vizituara në botë? Janë të pashmangshme konfliktet e hapësirës dhe të kohës ndërmjet këtyre vizitorëve, shpesh shumë të ndryshëm.

Dikush mund të ëndërrojë, megjithatë, se kufiri ndërmjet vizitorëve dhe shtegtarëve nuk është aq i qartë, sepse mund të hysh në Kishë si turist dhe të dalësh si besimtar! A nuk i shtyn vetë vendi vizitorët e tij të hapin zemrat për hirin, për dëgjimin e Lajmit të Mirë? Kjo dëshirë legjitime ndeshet shpesh me realitetet brutale të turizmit masiv, (pritet që pas rihapjes së saj, Katedralja të presë rreth pesëmbëdhjetë milionë vizitorë në vit, duke u bërë monumenti më i vizituar në botë), me qëndrimet e tij të mjerueshëm: me zhurmën, flukset e trafikut, rregulloret e sigurisë: asgjë që favorizon soditjen ose përvojën mistike.

Emocioni i ndjerë në Francë dhe në mbarë botën kur flakët sulmuan Notre-Dame, entuziazmi i qindra mijëra donatorëve që donin të kontribuonin në rindërtimin, pasioni i diskutimeve që shoqëruan punimet, megjithatë, treguan se për të gjithë, të krishterë apo jo, besimtarë apo jo, nuk ishte muze i thjeshtë, sado i jashtëzakonshëm. Kuptuan, kështu, se është jeta shpirtërore e botës, që jeton nën këto qemere gotike.

E është edhe detyra jonë të kujdesemi për të, pa lënë pas dore asnjëherë thirrjen e krishterë të vendit. Si mund ta nderojmë këtë thirrje të krishterë në monumentin më të vizituar në botë? Është sfida e kësaj rihapjeje, që do të kërkojë jo më pak frymë krijuese, fantazi dhe punë, sesa rindërtimi i godinës. Por a nuk mjafton manteli i Marisë për t’i mbuluar dhe për t’i mbrojtur të gjithë bijtë e saj?

